Общество

Глава города проверила соблюдение мер безопасности на предварительном голосовании в Пскове

Глава города Пскова Елена Полонская проверила соблюдение мер безопасности в ходе очного предварительного голосования «Единой России» 30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В день очного предварительного голосования «Единой России» секретарь городского отделения партии Елена Полонская посетила счетный участок, расположенный в здании библиотеки-центра общения и информации имени И. Н. Григорьева, и проверила соблюдение мер безопасности.

«Этот и другие участки оснащены всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты», - отметила она.

В частности, на все участки переданы защитные маски и перчатки, санитайзеры для членов комиссий и избирателей. Кроме того, все участки обеспечены бесконтактными термометрами.

«Важно отметить, что возможность проголосовать есть не только у членов партии, но и у всех, кто является избирателем. Свой выбор я уже сделала, проголосовав электронно», - добавила глава города.

Напомним, жители региона имеют возможность выбрать кандидатов от «Единой России», которые представят партию на выборах в Госдуму и в Псковское областное Собрание.

В Псковской области 30 мая открыты 119 участков для очного голосования во всех муниципальных образованиях. Счетные участки будут работать до 20.00. На каждом обеспечено строгое соблюдение всех санитарных норм. Все счетные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами, а также проведен инструктаж на предмет соблюдения санитарных требований.

Напомним, параллельно с проведением офлайн-голосования до 20:00 по местному времени, зарегистрированные избиратели смогут сделать свой выбор на сайте.

Электронное предварительное голосование завершится одновременно с очным. Подсчет результатов начнется 30 мая в 21:00 по московскому времени. Окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампании регионального уровня в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.