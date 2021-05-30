Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области, за все время в регионе болезнь унесла жизни 405 человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале области.
На данный момент в регионе провели 384 923 исследования, из них за прошедшие сутки — 818. С начала пандемии зарегистрировали 37 786 случаев заражения коронавирусом, из них 35 за прошедшие 24 часа. Выздоровели 32 535 (+69 за сутки).
Статистика по муниципалитетам:
Псков – 13697
Великие Луки – 6324
Бежаницкий район - 352
Великолукский район – 840
Гдовский район – 556
Дедовичский район – 794
Дновский район - 313
Красногородский район – 221
Куньинский район – 335
Локнянский район - 259
Невельский район – 1454
Новоржевский район – 462
Новосокольнический район – 984
Опочецкий район – 919
Островский район – 1906
Палкинский район – 410
Печорский район – 726
Плюсский район – 593
Порховский район – 1161
Псковский район – 3143
Пустошкинский район – 357
Пушкиногорский район - 355
Пыталовский район – 388
Себежский район – 608
Стругокрасненский район – 383
Усвятский район – 200
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.