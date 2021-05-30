Общество

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области, за все время в регионе болезнь унесла жизни 405 человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале области.

На данный момент в регионе провели 384 923 исследования, из них за прошедшие сутки — 818. С начала пандемии зарегистрировали 37 786 случаев заражения коронавирусом, из них 35 за прошедшие 24 часа. Выздоровели 32 535 (+69 за сутки).

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 13697

Великие Луки – 6324

Бежаницкий район - 352

Великолукский район – 840

Гдовский район – 556

Дедовичский район – 794

Дновский район - 313

Красногородский район – 221

Куньинский район – 335

Локнянский район - 259

Невельский район – 1454

Новоржевский район – 462

Новосокольнический район – 984

Опочецкий район – 919

Островский район – 1906

Палкинский район – 410

Печорский район – 726

Плюсский район – 593

Порховский район – 1161

Псковский район – 3143

Пустошкинский район – 357

Пушкиногорский район - 355

Пыталовский район – 388

Себежский район – 608

Стругокрасненский район – 383

Усвятский район – 200

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.