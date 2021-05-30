Общество

В «Михайловском» опубликовали программу Дней Пушкинской поэзии

Программа празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (55-го Пушкинского праздника поэзии) в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» опубликована на официальном сайте учреждения. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

В учреждении уточнили, что в этом году не будет событий, подразумевающих участие большого количества людей: ярмарок, спектаклей и концертов, музейного Почтового городка на Поэтической поляне у музея-усадьбы поэта и прочего. Это связано со сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической обстановкой. Праздник в этом году пройдет в помещениях, где возможно соблюдать все предписания: от термометрии на входе до соблюдения дистанции при рассадке зрителей.

По традиции основные события Пушкинского праздника запланированы на первые выходные лета и приурочены ко дню рождения поэта по новому стилю. Так, в программу 5 июня (суббота) вошли музыкально-литературная композиция «Под шелест пушкинских страниц…» с участием ансамбля русской музыки «Псков» и представителей писательской делегации, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» в исполнении «давних друзей» музея — музыкантов московского «Контрабас-квартета» и спектакль «Сказки Пушкина», поставленный в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Все эти показы пройдут в большом концертном зале Научно-культурного центра музея-заповедника по адресу: поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1.

Пригласительные билеты можно забронировать по телефонам: 8(81146) 2-24-27 или 8(81146) 2-18-15 в дни и часы работы музея.

В воскресенье, 6 июня, гостей праздника ждут в центральной усадьбе заповедника на двух выставках. Первая из них — традиционная выставка одного предмета. В рамках этого многолетнего совместного проекта «Михайловского» и Псковского музея-заповедника в этом году будет представлен экземпляр книги С. П. Крашенинникова «Описание Земли Камчатки», изданной в Санкт-Петербурге в 1755 году (из фонда редких книг Псковского музея). Вторая новая экспозиция — «...Приобрести село Михайловское и устроить в нем общеполезное учреждение» — подготовлена по материалам из фондов Пушкинского Заповедника и собрания Всероссийского музея Пушкина в Санкт-Петербурге. Она посвящена 110-летию первой экспозиции в селе Михайловском в 1911 году.

Кроме того, в этот же день в музее запланирована премьера мультфильма известного художника Игоря Шаймарданова из его проекта «МультПушкин» и презентация нового мастер-класса по созданию анимационных фильмов.

Подробнее об этих и других событиях праздничных дней, о времени и конкретном месте их проведения можно узнать на специальной странице музейного сайта.