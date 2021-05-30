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Общество

Врача Псковской горбольницы просят отметить в рамках проекта ПЛН

30.05.2021 15:09|ПсковКомментариев: 0

Читательница Псковской Ленты Новостей Елена Григорьева прислала в адрес редакции письмо-отклик на проект «Доска почета псковских медиков». Она считает, что на виртуальной Доске почета обязательно должно быть имя Елены Бенескриптовой.

По словам Елены Григорьевой, долгое время Елена Бенескриптова занимала должность заместителя главного врача по лечебной части в инфекционной больнице. Сейчас она продолжает трудиться в Псковской городской больнице №2.

«Заботливая мама воспитала троих детей, принимает активное участие в воспитании внуков. Исполнительна, требовательна, справедлива, человечна, кажется, что нет ни одного инфекционного заболевания, про которое она не знает. Умеет найти подход к абсолютно каждому пациенту. Всегда готова идти на помощь, при этом не имеет значения, на работе она в этот момент или дома, - написала коллега Елены Бенескриптовой. - Работая бок о бок с Еленой Владимировной (Бенескриптовой — ред.), для меня она была второй мамой. И я горжусь тем, что имела возможность трудиться рядом с этим человеком».

Елена Григорьева выражает благодарность Елене Бенескриптовой за оказание помощи и лечение ее матери, а также «за самые яркие моменты работы рядом с ней».

Напомним, прислать ваше мнение можно на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии - приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.

Теги: #врачи #инфекционная больница #Доска почета псковских медиков
Источник: Псковская Лента Новостей
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