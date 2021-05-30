Общество

Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе на российскую вакцину от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает ажиотажный спрос , что связано с ее эффективностью и показателями безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», — сказал он.

Он отметил, что эффективность вакцины также показывают исследования в лабораториях других стран, включая Аргентину, Мексику и Венгрию.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована более чем в 60 странах, включая две страны ЕС (Венгрия и Словакия). Во многих из них уже началось ее массовое применение. Ее эффективность разработчики оценивают более чем в 91%.

При этом разработчики вакцины и РФПИ до сих пор ожидают одобрения «Спутника V» от Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства лекарственных средств (EMA). В случае одобрения «Спутник V» станет доступен для применения в странах ЕС и в международных программах вакцинации под эгидой ООН. Ранее РФПИ и Детский фонд ООН (UNICEF) подписали соглашение для поставок 220 млн доз российской вакцины после получения рекомендаций от ВОЗ.