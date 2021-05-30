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Общество

Кот митрополита Тихона навестил знакомую в Москве

30.05.2021 15:48|ПсковКомментариев: 1

Кот митрополита Псковского и Порховского Тихона Владыка посетил Москву, где навестил свою знакомую — таксу по кличке Донна Роза. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Владыки.

Фото: инстаграм-аккаунт кота Владыки

В столице Владыка провел несколько дней. Его знакомую таксу тоже подарили митрополиту Тихону. Участники встречи заметили, что она прошла в теплой, дружеской атмосфере.

Отмечается, что у Донны Розы очень ответственное и важное поручение: она охраняет в Москве Патриарший совет по культуре.

Видео: инстаграм-аккаунт кота Владыки

Теги: #коты #животные #митрополит Псковский и Порховский
Источник: Псковская Лента Новостей
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