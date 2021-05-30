Общество

Суд обязал осужденного из себежской колонии сделать флюорографию

Суд обязал осужденного из себежской колонии пройти обследование в целях выявления туберкулеза и сделать флюорографию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре ИУ.

Осужденный на протяжении пяти лет отказывался проходить профилактические осмотры. При этом он находился в группе риска, на него законом была возложена обязанность по прохождению таких обследований не реже двух раз в год.

В декабре в Себежский районный суд направили исковое заявление об обязании осужденного пройти профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза. Исковое заявление спецпрокурора удовлетворили, на осужденного возложили обязанность пройти осмотр в течение 1 месяца после вступления решения суда в законную силу.

Мужчина не согласился с решением суда и обжаловал его в апелляционном порядке. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение Себежского районного суда признано законным и обоснованным. В настоящее время оно исполнено, осужденному провели флюорографическое обследование.