Общество

Жители Порхова ожидают появление семьи медведей в местном сквере

Топиарные фигуры появились в сквере города Порхова, что сразу привлекло в фотозону желающих сделать фото с детьми. Кроме того, в сквере ожидают и другие топиарные фигуры: в настоящее время там идет установка семьи медведей. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

Фото здесь и далее: «Порховский вестник»

«Даже не верится, что возможна эта красота в нашем городе, неужели у кого-то может подняться рука это испортить», - пишут местные жители.

Работы в рамках проекта приграничного сотрудничества «Латвия-Россия» по благоустройству сквера планируют закончить в ближайшие дни.