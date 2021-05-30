Общество

Дети из островского отделения «Особые дети – могут» посетили Великий Новгород

Дети из островского отделения «Особые дети – могут», среди которых есть ребята с ограниченными возможностями, посетили тематическую экскурсию «Русь изначальная» в Великом Новгороде. Поездку организовала ПОООМС «Дети – наше будущее». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Путешествие к истокам». Организаторы отметили, что дети с удовольствием познакомились с достопримечательностями старинного города.

Ребята услышали рассказ о Новгородском кремле – одном из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII веков, узнали исторические факты о древнем городе. Кроме того, ребята посетили музей народного деревянного зодчества «Витославлицы», там они увидели избы, часовни, церкви, амбары, мельницы, узнали о крестьянских обрядах.

«Всем очень понравилось фотографироваться с печкой и старинной крестьянской утварью, которой пользовались наши предки. Музей "Витославлицы" произвел впечатление на каждого и позволил познакомиться с традиционной русской народной культурой», - подчеркнули в организации.

ПОООМС благодарит генерального директора ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник» Наталью Григорьеву за «интересную и полезную экскурсию для детей, за эмоции, которые останутся в памяти ребят надолго».