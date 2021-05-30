Общество

Спасатели на лодках будут следить за купанием детей в российских летних лагерях

Спасатели на лодках будут следить за купанием детей в оздоровительных лагерях в России во время летнего отдыха. Такая норма предусмотрена вступившими в силу с 1 января правилами пользования пляжами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрея Печенина.

По его словам, в правилах пользования пляжами есть отдельные нормы, которые обращены на купание детей, находящихся в летних оздоровительных учреждениях. «Во время купания детей должна выходить на акваторию лодка со спасателями и находиться там до момента прекращения купания детей», - сказал Печенин.

Он подчеркнул, что в случае опасности спасатели сразу будут реагировать и оказывать необходимую помощь. По его словам, в этом году уже зафиксированы факты гибели детей, но они не связаны с купанием. «В основном это выход на лед, нахождение на берегу водоема без присмотра взрослых, когда ребенок просто падает с берега, поскальзывается. Про купание говорить пока преждевременно», - сказал Печенин.

Сотрудники МЧС с целью предотвращения гибели детей на воде ведут профилактическую работу в образовательных учреждениях и летних оздоровительных лагерях. Также ежегодно проходит акция «Научись плавать». Она направлена не просто на то, чтобы подготовить детей к плаванию, но и на получение ими навыков оказания первой помощи, знаний, как действовать в критической ситуации, как оказать помощь такому же ребенку, который рядом терпит бедствие, рассказал Печенин.

В прошлом году отмечалось, что в России впервые за последние 10 лет резко выросло количество случаев гибели детей на воде. По оценкам МЧС, это связано с пандемией - дети оставались без присмотра, пляжи не были открыты, поэтому они купались часто в необорудованных местах.