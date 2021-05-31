Общество

Мошенники начали обманывать россиян при «приеме на работу»

Мошенники придумали новую схему обмана: они предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем выводят средства с личных счетов жертв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Bi.Zone.

Как рассказали эксперты, соискатель обращает внимание на объявление о вакансии, размещенное мошенниками, те вступают с ним в переписку и предлагают работу. В процессе фиктивного оформления будущий «работник» должен открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или просто передать учетные данные мошеннику для «перевода ему заработной платы». В некоторых случаях на имя жертвы может быть взят кредит, который злоумышленники присваивают себе.

«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут. Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней», - отметил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

По его словам, уже созданы методы выявления и предотвращения подобных случаев. Он также обратил внимание, что в летний период активно ищут подработку студенты, что делает их особенно привлекательными целями для мошенников.