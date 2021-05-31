Общество

Роспотребнадзор снял с контроля очаги COVID-19 в ПсковГУ и областной больнице

Еще 20 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области, за весь период наблюдений - 37 806, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Роспотребнадзор снял с контроля очаги в ПсковГУ и офтальмологическом отделении Псковской областной больницы. На сегодняшний день в Псковской области нет очагов COVID-19. Давайте сделаем все, чтобы так было и дальше», - написал глава региона.

За весь период пандемии в регионе провели 385 576 тестов на новую инфекцию (+653).

Выздоровели 55 человек, всего — 32 590. Умерли 405 пациентов.