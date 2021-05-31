Общество

Жить экологично: на прогулку на велосипеде

Псковская Лента Новостей и псковский завод «Титан-Полимер» в совместном проекте «Жить экологично!» продолжают рассказывать, как с помощью полезных и доступных каждому привычек сократить негативное влияние на окружающий мир. При этом такие лайфхаки могут сделать жизнь еще и гораздо комфортнее и выгоднее.

Одна из полезных экопривычек – начать передвигаться пешком или на велосипеде.

«Автомобили с двигателем внутреннего сгорания — один из важнейших факторов, негативно влияющих на экологию. Уже многие из нас себя просто не представляют без использования личного автотранспорта, но если вы хотите жить экологично и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, то вам нужно просто уменьшить использование своих автомобилей», - рассказывает экоактивист, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров.

По его словам, хорошей альтернативой использованию автомобилей является пешая прогулка или велосипед. Он подчеркивает, что это полезно не только для здоровья, но и для экологии в целом, экономично, а также иногда и очень удобно: не нужно стоять в пробке в жару.

«Если хотя бы иногда каждый из нас будет использовать вместо автомобиля велосипед, то в наших городах будет гораздо чище и комфортней. Живите экологично!» - призывает Сергей Елизаров.