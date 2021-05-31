Общество

Псковские курсанты стали победителями в международном конкурсе научных работ

Псковские курсанты стали победителями в своих номинациях по итогам международного конкурса научных работ среди курсантов и студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России.

В ежегодном международном конкурсе научных работ «Альтернативные виды наказаний: отечественный и зарубежный опыт» приняли участие курсанты и студенты академии МВД Республики Беларусь, Владимирского юридического института ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН России, Воронежского института ФСИН России, Кузбасского института ФСИН России, Псковского филиала академии.

Курсант Псковского филиала академии ФСИН России Ольга Гордиенко стала лучшей в номинации «История становления альтернативных видов наказаний», а в номинации «Взаимодействие органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, с органами внутренних дел, подразделениями Федеральной службы судебных приставов и институтами гражданского общества по вопросам исполнения наказаний без изоляции осужденных от общества» первое место занял курсант Псковского филиала академии ФСИН России Денис Будаков.

В номинации «Зарубежный опыт исполнения наказаний без изоляции осужденных от общества» победила курсант академии МВД Республики Беларусь Екатерина Артюх, курсант Воронежского института ФСИН России Максим Игумнов стал первым в номинации «Отечественный опыт исполнения наказаний без изоляции осужденных от общества на современном этапе».

«Спасибо всем участникам научного мероприятия и их научным руководителям, которые показали высокий уровень работ, представленных на конкурс. Надеемся, что международный конкурс "Альтернативные виды наказаний: отечественный и зарубежный опыт" будет и в дальнейшем интересен для обучающихся образовательных организаций, которые ежегодно очень активно принимают в нем участие», – отметила заместитель начальника Псковского филиала академии по учебной и научной работе Юлия Михайлова, которая является председателем конкурсной комиссии.