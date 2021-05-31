Общество

Электронную подпись могут бесплатно получить налогоплательщики Псковской области

Квалифицированную электронную подпись можно бесплатно получить в налоговых органах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ФНС России.

В первом квартале 2021 года в налоговые органы Псковской области поступило более 90 тысяч деклараций и расчетов, которые направили юридические лица и индивидуальные предприниматели. Это документы, подписанные квалифицированной электронной подписью – самого налогоплательщика или его законного представителя.

Для плавного перехода от коммерческой услуги к соответственно безвозмездной государственной услуге по выпуску электронной подписи ФНС России в рамках «пилотного» проекта приступает к выпуску КЭП для отдельных категорий налогоплательщиков.

«В межрайонных ИФНС России по Псковской области уже стартовала кампания по информированию по вопросам получения квалифицированной электронной подписи и выдаче ее налогоплательщикам, – рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Александр Милянтей. – Отмечу, КЭП можно получить в удостоверяющем центре УФНС России по Псковской области, а также в любой межрайонной ИФНС России по Псковской области».

Для получения услуги по выпуску КЭП заявитель должен представить: документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, носитель для записи ключей электронной подписи. Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах.

Подробности можно уточнить по телефонам: 8(8112) 699-233, 699-302.