Общество

Творог «Прасковья Молочкова» можно приобрести дешевле в «Пятерочке»

До 1 июля в магазинах торговой сети «Пятерочка» действуют скидки на продукты марки «Прасковья Молочкова».

В частности, приобрести творожную пасту (упаковка 230 г, ваниль, курага) можно по цене 64,99 рубля (по выручай-карте, без акции стоимость - 76,99 рубля).

Творог «Прасковья Молочкова» жирностью 5% (упаковка 180 г) можно купить за 49,99 рубля (по выручай-карте, без акции стоимость - 59,99 рубля).

При производстве творожной пасты и творога «Прасковья Молочкова» используются только натуральные ингредиенты.⁣⁣⠀

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!