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Общество

Творог «Прасковья Молочкова» можно приобрести дешевле в «Пятерочке»

31.05.2021 12:15|ПсковКомментариев: 0

До 1 июля в магазинах торговой сети «Пятерочка» действуют скидки на продукты марки «Прасковья Молочкова».

В частности, приобрести творожную пасту (упаковка 230 г, ваниль, курага) можно по цене 64,99 рубля (по выручай-карте, без акции стоимость - 76,99 рубля).

Творог «Прасковья Молочкова» жирностью 5% (упаковка 180 г) можно купить за 49,99 рубля (по выручай-карте, без акции стоимость - 59,99 рубля).

При производстве творожной пасты и творога «Прасковья Молочкова» используются только натуральные ингредиенты.⁣⁣

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!

Теги: #скидки #прасковья молочкова
Источник: Псковская Лента Новостей
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