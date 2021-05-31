Общество

Отложен вопрос о рекомендации кандидата на пост председателя Гдовского районного суда

Вопрос о рекомендации кандидата на должность председателя Гдовского районного суда Псковской области отложен. Об этом 31 мая сообщила квалификационная коллегия судей Псковской области по итогам заседания.

Аналогичное решение принято по рекомендации кандидатов на должности заместителя председателя и судьи Великолукского городского суда.

На пост заместителя председателя Псковского городского суда рекомендована на 6-летний срок полномочий Наталья Грачева, судья Псковского городского суда.

На должность мирового судьи судебного участка №23 в границах административно-территориального образования «Порховский район» рекомендована на 5-летний срок полномочий Ирина Федорова, мировой судья судебного участка №23.

Дополнительно рассмотрен вопрос о создании при квалификационной коллегии судей Псковской области комиссии по проверке сведений о совершении судьей дисциплинарного проступка. Ее состав уже утвержден.