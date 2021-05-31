Общество

Провести ужин на свежем воздухе предлагают псковичам

Летом хочется проводить как можно больше времени на свежем воздухе, наслаждаться солнцем и теплым воздухом. Поэтому многие кафе и рестораны Пскова с наступлением жаркой погоды обустраивают летние террасы. Из года в год они пользуются большой популярностью у местных жителей и туристов, которые предпочитают отдыхать после прогулок с видом на древний город, при этом отведать вкусные блюда и освежающие напитки.

«МК в Пскове» подготовил обзор кафе и ресторанов, где можно насладиться вкусными блюдами на свежем воздухе в сезон-2021, полюбоваться красивым пейзажем или даже послушать живую музыку. В материале собраны одни из самых популярных мест у псковичей и путешественников.

Ознакомиться с обзорами кафе «Поместье», ресто-бара «Мажор», ресторана «Покровский», ресторана «Строгановъ» и других заведений с летними террасами можно по ссылке.