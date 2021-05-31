Место, где детям можно играть с огнем и даже с зеленкой

Подержать на ладони огненный шар, посмотреть, как становится бесцветной зеленка и почувствовать себя сказочным Морозко, опуская цветы в жидкий азот – испытать на себе все эти химические реакции и узнать, почему они происходят смогли участники химического представления в Центре науки и спорта «Без предела» спортивно-развлекательного парка «Простория». Так необычно отметить день химика юные псковичи смогли на мастер-классе от завода «Титан-Полимер».
Что такое химия? Что изучает эта наука? Перед началом представления дети обсудили с ведущим-химиком насущные вопросы мастер-класса. Всем не терпелось увидеть химические реакции в действии, и первый же опыт не заставил себя ждать. Увидеть полыхающее пламя прямо у себя на ладони и не попасть после этого в больницу с ожогом оказалось возможным. Самые смелые зрители испытали на себе эффект химической реакции и поделились впечатлениями с залом: «Совсем не больно!».
Затем участники мастер-класса узнали, как из ингредиентов, которые есть на каждой кухне, сделать лавовую лампу, откуда берутся фараоновы змеи и почему неоновая лампа вдруг загорается вблизи плазменного шара. Взрослая аудитория особенно оценила лайфхак по обесцвечиванию зеленки.
Сын Алины Илья Цыкунов добавил, что уже видел некоторые опыты в школе и даже знал, как проходят некоторые реакции, но ему очень понравилось самому быть героем экспериментов. «Было очень круто!», - резюмировал Илья.
Не оставили никого равнодушными и опыты с жидким азотом. Именно они произвели наибольшее впечатление на Катю Григорьеву. Действительно, смотреть на клубы пара, идущие от жидкого газа, налитого в половник, и лепестки-осколки разбитой о стол замороженной гвоздики было невероятно увлекательно.
Посетители химического представления остались в восторге: казалось бы, отошедшая на второй план, но такая нужная и интересная профессия химика вновь оказалась в центре внимания подрастающего поколения.
Химия – это наука о веществах, наука о том, что происходит с ними в нашем большом мире. Химия ежедневно творится вокруг нас, усвоили в конце вечера участники мастер-класса от завода «Титан-Полимер».