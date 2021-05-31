Общество

Место, где детям можно играть с огнем и даже с зеленкой

Подержать на ладони огненный шар, посмотреть, как становится бесцветной зеленка и почувствовать себя сказочным Морозко, опуская цветы в жидкий азот – испытать на себе все эти химические реакции и узнать, почему они происходят смогли участники химического представления в Центре науки и спорта «Без предела» спортивно-развлекательного парка «Простория». Так необычно отметить день химика юные псковичи смогли на мастер-классе от завода «Титан-Полимер».

Что такое химия? Что изучает эта наука? Перед началом представления дети обсудили с ведущим-химиком насущные вопросы мастер-класса. Всем не терпелось увидеть химические реакции в действии, и первый же опыт не заставил себя ждать. Увидеть полыхающее пламя прямо у себя на ладони и не попасть после этого в больницу с ожогом оказалось возможным. Самые смелые зрители испытали на себе эффект химической реакции и поделились впечатлениями с залом: «Совсем не больно!».

Затем участники мастер-класса узнали, как из ингредиентов, которые есть на каждой кухне, сделать лавовую лампу, откуда берутся фараоновы змеи и почему неоновая лампа вдруг загорается вблизи плазменного шара. Взрослая аудитория особенно оценила лайфхак по обесцвечиванию зеленки.

«Нам все очень понравилось, все было просто замечательно. Хорошо, что организовываются такие мероприятия. Посмотреть на химические опыты, узнать, как и почему они получаются – это всегда очень весело и интересно. Я думаю, что каждому из пришедших ребят понравилось представление, они будут знать о такой науке как химия и стремиться изучать ее. Это очень важно! Хочется, чтобы такое празднование дня химика стало традицией», - поделилась впечатлениями мама двух сыновей Алина Цыкунова.

Сын Алины Илья Цыкунов добавил, что уже видел некоторые опыты в школе и даже знал, как проходят некоторые реакции, но ему очень понравилось самому быть героем экспериментов. «Было очень круто!», - резюмировал Илья.

Не оставили никого равнодушными и опыты с жидким азотом. Именно они произвели наибольшее впечатление на Катю Григорьеву. Действительно, смотреть на клубы пара, идущие от жидкого газа, налитого в половник, и лепестки-осколки разбитой о стол замороженной гвоздики было невероятно увлекательно.

«Спасибо за предоставленную возможность посмотреть такое представление и поучаствовать в нем. Детям очень полезно ходить на такие мероприятия, чтобы воспринимать химию не как какую-то скучную науку с большим количеством формул, а видеть ее практическое применение. Через вот такие опыты дети и смогут в дальнейшем подойти к фундаментальной науке. Было бы неплохо, если бы таких доступных для детей мероприятий проводилось больше и, возможно, чтобы завод в дальнейшем организовал сотрудничество со школами», - отозвалась о мастер-классе мама Кати Ольга Григорьева.

Посетители химического представления остались в восторге: казалось бы, отошедшая на второй план, но такая нужная и интересная профессия химика вновь оказалась в центре внимания подрастающего поколения.

«В этом году завод "Титан-Полимер" впервые организовал праздник в честь Дня химика не только для своих сотрудников, но и для жителей города. Пригласительные билеты на химический мастер-класс для детей можно было получить бесплатно в редакции Псковской Ленты Новостей. Несомненно, теперь это станет новой доброй традицией», - отметила директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева.

Химия – это наука о веществах, наука о том, что происходит с ними в нашем большом мире. Химия ежедневно творится вокруг нас, усвоили в конце вечера участники мастер-класса от завода «Титан-Полимер».