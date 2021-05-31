Общество

Подарки ко Дню защиты детей привезли в Печоры Юрий Сорокин и Виктор Остренко

В преддверии Дня защиты детей вице-спикер регионального парламента, председатель областного отделения Российского детского фонда Юрий Сорокин и заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко приехали в гости к воспитанникам печорского «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Выбор подарка к празднику, приобретенного за личные средства, был сделан заранее – по итогам разработанного детьми проекта «Самое уютное место» было решено обновить кухонный мягкий уголок, стол и микроволновую печь.

«У нас все дети живут в квартирах, где есть кухня, ванная, спальня, гостиная – все как в обычных семьях. Эта мебель будет установлена в квартире №5», - поблагодарила гостей за подарок и показала условия проживания воспитанников директор учреждения Вера Печникова.

По словам руководителя, семейный принцип проживания позволяет детям быстрее социализироваться в обществе и по-настоящему сдружиться: «Мы стараемся селить в квартире по 6-8, максимум по 10 разновозрастных детей. Как показывают наблюдения прошлых лет, при помощи педагогов отношения между детьми выстраиваются так, что у них складывается братство на долгие годы. Даже после выпуска они ждут встречи, собираются здесь, переживают за своих, помогают друг другу».

Одна из квартир предназначается именно для выпускников до 23 лет – сюда они могут приехать в любой момент: отдохнуть, подготовится к сессии, поговорить по душам с педагогами. «Суть в том, что они возвращаются сюда, как к себе домой. И с точки зрения воспитания это очень важная вещь – ты знаешь, что есть место, где тебя всегда ждут», - отметил председатель попечительского совета печорского центра помощи детям Виктор Остренко.

После экскурсии по учреждению – помимо квартир депутаты осмотрели музей, тренажерный зал, комнаты для творческих занятий, новый стоматологический кабинет, пункт охраны и фойе, расписанное вручную художниками из Псково-Печерского монастыря – на улице состоялся праздник. Особым событием стало поднятие собственного флага, который по решению коллектива и воспитанников появился у учреждения. Белое полотнище с детскими и взрослыми ладонями в виде сердца и надпись «Мы вместе» будет использоваться на всех мероприятиях с участием воспитанников интерната, в том числе, во время выездов на соревнования и конкурсы в другие регионы.

«Я горжусь, что являюсь председателем попечительского совета «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, - признался Виктор Остренко. – Завтра очень важный день – День защиты детей. А самое сильное «оружие» по защите детей – это любовь, которой, безусловно, обладает коллектив учреждения».

Юрий Сорокин также отметил добрую атмосферу в стенах центра: «Очень достойно, аккуратно, все делается хозяйской рукой и с любовью. Я уверен, что воспитанники это видят и ценят. Надеюсь, они возьмут такое отношение, как пример для взрослой жизни». Председатель областного отделения Российского детского фонда подчеркнул важность обучения детей навыкам самостоятельной жизни.

«Детям необходимо дать понимание, как жить во взрослом мире, чтобы они были счастливы, получили образование, нашли работу, создали семьи и чтобы воплотили в реальность свои детские мечты. А мы, взрослые, будем им в этом помогать», - добавил вице-спикер Юрий Сорокин.

Напомним, областное отделение Российского детского фонда является партнёром «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района». В 2020 году в рамках совместного проекта Детский фонд приобрёл для воспитанников современную бытовую и цифровую технику.