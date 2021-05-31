Общество

Юных псковичей приглашают к участию в международных инклюзивных играх

Юных жителей Псковской области приглашают принять участие в международных детских инклюзивных творческих играх, отборочный тур которых проводят с 15 мая до 7 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Организаторы отмечают, что игры направлены на развитие и поддержку одаренных детей и молодежи с инвалидностью различных нозологий (инвалиды по слуху, зрению, с поражением опорно-двигательного аппарата, ментальными и поведенческими нарушениями и другими ограничениями жизнедеятельности), на сохранение современного культурного потенциала во всем его многообразии и многогранности, с учетом вклада в развитие всех направлений искусства самых талантливых представителей из числа творчески одаренных детей и молодежи с инвалидностью.

В играх принимают участие дети с инвалидностью от 6 до 18 лет, взрослые с ментальными нарушениями до 27 лет и инклюзивные детские коллективы. Победители примут участие в финале первых международных детских инклюзивных творческих игр, который пройдет в Хабаровске с 12 по 19 августа.

Организаторы мероприятия — комитет по культуре Псковской области, обособленное структурное подразделение «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» Псковской областной универсальной научной библиотеки, областная организация Всероссийского общества инвалидов, областная организация Всероссийского общества слепых, а также региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.

С положением об отборочном туре первых международных детских инклюзивных творческих игр можно ознакомиться на сайте обособленного структурного подразделения «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» областной библиотеки.

Работы (номера) принимают в аудио- и видеоформате на электронную почту: posbs@pskovlib.ru с пометкой «Детские инклюзивные творческие игры» в срок до 7 июня. Более подробную информацию можно получить по телефонам: (8112) 72-89-49; 72-42-53.