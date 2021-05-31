Общество

Билайн предлагает делиться интернетом с близкими

«Близкие люди» – уникальная линейка тарифов, которая позволяет подключить несколько дополнительных номеров. Подключив к одному тарифу всех членов своей семьи, бабушек и дедушек или даже друзей, клиенты Билайн могут не волноваться, если у кого-то из близких не вовремя закончится интернет или кто-то из них останется без связи в сложной ситуации, забыв пополнить счет. Тарифы объединяют сразу все самые востребованные услуги и для семейного использования, и все девайсы (от умных часов до планшета).

Объединив номера всех членов семьи в одном тарифе, можно управлять услугами, подключать или менять номера и оплачивать только один счет (а не за несколько номеров, как раньше) всего в несколько кликов в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+). Таким образом, единый счет делает расходы на связь всей семьи прозрачными и прогнозируемыми, а управлять ими становится легче.

Для подключения подойдут любые устройства со слотом для SIM-карты: кнопочные телефоны, смартфоны, планшеты, модемы, навигаторы, умные часы или любые другие гаджеты. Также есть возможность подключить eSIM.

Наиболее популярный тарифный план в Пскове – «Близкие люди 2». У него единый счет для двух номеров, а плата за тариф списывается только с владельца основного номера. Абонентская плата по тарифу «Близкие люди 2» составляет 300* рублей в месяц. В тариф включены 30 Гб мобильного интернета, которым можно пользоваться и в путешествии по России (за исключением Чукотского АО, республики Крым и города Севастополя). При этом трафик не расходуется на социальные сети («ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники» и другие) и мессенджеры («WhatsApp», «Viber», «Telegram» и другие) – к ним абонент получает безлимитный доступ бесплатно. В тариф бесплатно включены 20 ТВ каналов, также первые 30 дней бесплатна подписка «ViP Play»** на фильмы, сериалы, мультфильмы и познавательные передачи для всей семьи. Подпиской можно пользоваться сразу на пяти устройствах с одного аккаунта.

Кроме того, в пакет входит 500 минут для звонков на любые номера мобильных операторов России. Для тех, кто предпочитает текстовые сообщения, тариф дополнен пакетом 300 SMS, которые можно отправлять абоненту любого сотового оператора любого региона России. Одно из главных преимуществ тарифа «Близкие люди 2» - к нему можно подключить дополнительный номер*** и делиться с ним пакетом мобильного интернета, а также безлимитно звонить друг другу. Главное – поддерживать положительный баланс на основном номере.

*Тариф предоплатной системы расчетов. Для физ. лиц в Пскове и Псковской обл. абонентская плата 10 рублей списывается посуточно. За месяц принимается период, равный 30 дням. Пакеты минут и Гб действуют в РФ (кроме Чукотского АО, города Севастополь и Республики Крым). ПАО «ВымпелКом», 127083, Москва, улица Восьмого Марта дом 10, строение 14. ОГРН 102770016636. Подробнее – на beeline.ru

**подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.

*** Услуга «Дели гиги» платная.

Источник: компания Билайн