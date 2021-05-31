Общество

В День защиты детей в Псковской области не будут продавать алкоголь

В День защиты детей, 1 июня, в Псковской области не будут продавать алкоголь в розницу. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Запрет на розничную продажу спиртных напитков будет действовать на всей территории региона. При этом будет разрешено продавать алкогольную продукцию при оказании услуг общественного питания, то есть в барах, кафе, ресторанах.

Соответствующее постановление администрации Псковской области вышло еще 28 января 2015 года.