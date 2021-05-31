Общество

Псковский гидрометцентр обещает веселое начало лета

Июнь будет проходить веселее, чем могло бы быть по климатическим нормам, сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По ее словам, в первую неделю лета жителей региона ожидает преимущественно сухая погода: осадков практически не будет до 9-10 июня. Максимальные температуры днем будут достигать 20-22 ℃ . «Ночные температуры сначала будут пониже, но уже с 4-го числа мы стабильно ждем +10 ℃ ночью», - сказала Тала Нещадимова.

После 10 июня в гидрометцентре прогнозируют теплую погоду: температура воздуха днем будет составлять около +18 ℃, возможны небольшие дожди.

В начале июня будет дуть северо-восточный и северо-западный ветер. «Ветер не южный, но он не будет сильным, поэтому жители региона будут ощущать себя комфортно», - отметила эксперт.

Заморозки в регионе не ожидается, добавила Тала Нещадимов.