Общество

Более 6 тысяч евро пытались тайно провезти через МАПП «Бурачки»

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации наличных денежных средств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в ходе осмотра грузового автомобиля «Мерседес» в салоне автомобиля под ковриком водителя выявлены сокрытые от пограничного и таможенного контроля денежные средства общей суммой более 6 тысяч евро.

Выявленные денежные средства изъяты и переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия соответствующего процессуального решения.

Отметим, что только за май текущего года это уже третий случай выявления крупных сумм денежных средств, перемещаемых через государственную границу Российской Федерации в нарушение установленных правил.