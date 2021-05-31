Общество

90 нарушений самостоятельно устранили псковские землепользователи с начала года

За 4 месяца 2021 года сотрудники отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии управления Росреестра по Псковской области провели 345 проверок соблюдения требований земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 241 нарушение. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ведомстве.

По итогам проверок возбуждено 158 дел об административных правонарушениях, 84 субъекта привлечены к административной ответственности, выдано 184 предписания об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 390 тысяч рублей. Землепользователи самостоятельно устранили 90 нарушений.