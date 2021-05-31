Общество

Выездной прием граждан проведут в Палкино представители «Экопрома»

4 июня представители регионального оператора произведут выездной прием граждан в Палкино. Встреча с представителями филиала ООО «Экопром» пройдет с 10.00 до 15.00 по адресу: ул. Островская, 23 (1 этаж, актовый зал).



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экопром», в ходе выездного приема физические лица, предприниматели, представители бюджетных и коммерческих организаций могут получить консультацию по заключению договора с регоператором на услугу по обращению с ТКО, сдать документы, перезаключить или заключить новый договор.