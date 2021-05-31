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Общество

Святослав Колинко: Главное — не останавливаться

31.05.2021 20:21|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) с участием первого заместителя главы администрации Псковского района Святослава Колинко. Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним об итогах отопительного сезона, о работе районной системы ЖКХ и в целом об актуальных вопросах жизни муниципалитета.

Константин Калиниченко: Святослав Любомирович, по традиции первый вопрос на тему прививок. Каково ваше отношение к теме вакцинации? Привились уже?

Святослав Колинко: Тема вакцинации серьезная и обсуждается в районной администрации. Три раза в неделю у нас проходит штаб проходит по коронавирусу, и как раз вакцинация — одна из важных проблем. Мы понимаем, что надо вакцинироваться, чтоб рост заболеваемости уменьшался. Сам еще не прививался, потому что были антитела, но пообщался с медиками, и они сказали, что можно уже это сделать. Обязательно в соцсетях расскажу, чем привился, где и какие ощущения от этого процесса. Мои родители привились, все нормально. Первая прививка прошла, никаких проблем от этого не испытывают. И многие мои знакомые тоже чувствуют себя хорошо. Слухи, которые ходят, считаю неоправданными. Нужно прививаться, чтоб вырабатывался коллективный иммунитет, поэтому призываю руководителей организаций работать с коллективами в этом направлении. Кстати, хочу еще ремарку сделать. У нас сегодня пошел катер на Залита. С первым рейсом выехал фельдшер со специальным чемоданом-холодильником. 20 человек у нас должны привиться. По крайней мере, столько записывалось. К вечеру мы должны точную цифру узнать.

Константин Калиниченко: Как я понимаю, для Талабских островов 20 человек — достаточно высокий процент.

Святослав Колинко: Да, это неплохо для первого раза.

Константин Калиниченко: Наступает лето, хотя, глядя за окно, не скажешь. Отопительный сезон завершен — важнейший процесс для любого муниципалитета. Как отопительный сезон прошел в Псковском районе?

Святослав Колинко: Входили мы в отопительный сезон непросто, были вопросы и у контролирующих органов, с проблемами сталкивались. Это связано с тем, что наше основное ресурсоснабжающее предприятие находится в банкротном состоянии. Тем не менее, паспорт готовности получили. Как ни странно, зимние холода мы пережили очень спокойно, и серьезных аварийных ситуаций не было. Не было такого, чтоб люди сидеть по несколько дней без тепла и дети в школах замерзали. Были аварийные ситуации в конце марта — начале апреля. Это было связано с тем, что холод переходил в тепло, было движение грунта, но проблемы быстро устранялись. Думаю, потребители особо на себе неудобств не почувствовали. Отопительный сезон мы завершили 11 мая - дотопили до наступления тепла, учитывая, что ночью было прохладно. Чтобы сырость не сказывалось ни на здоровье людей, ни на состоянии жилого фонда, отопительный сезон мы максимально додержали до срока, который могли держать по законодательной норме. Сейчас котлы погашены, а люди, которые временно набрались на работу, уволены, но с августа будут приняты обратно. Начинаем подготовку к новому отопительному сезону. Главой района поставлена задача провести ряд внутренних совещаний, чтоб было понимание, что нужно сделать, как отработать с управляющими компаниями и учреждениями. Фронт работы большой, постепенно готовимся. Если еще раз пригласите в студию, расскажу более подробно, что уже сделано и с какой проблематикой сталкиваемся.

Константин Калиниченко: Погода тут доставляет немало проблем людям и властям. Проблема отключения электричества из-за обрыва линий электропередач актуальна в Псковском районе? Диалог с энергетиками на хорошем уровне? Оперативно они реагируют?

Святослав Колинко: Конечно, у нас было не так, как на юге области, где были отключены десятки населенных пунктов и серьезные были повреждения, но задела нас эта непогода. С энергетиками мы работаем хорошем контакте, прямом взаимодействии по любым вопросам. Отвечают и реагируют быстро. И они и мы понимаем, что в первую очередь работаем на людей, чтоб у них услуги, которые необходимы, поставлялись своевременно и надлежащего качества. По урагану отработали быстро. У нас больше всего пострадала Карамышевская волость. Там была повалена основная часть деревьев, и опоры срублены. Причем, в мелких населенных пунктах. Там тоже живут люди и нельзя было на долгий срок так все оставлять. Поэтому привлекались дополнительные бригады. Все было делано в максимально короткие сроки. Где-то были повторные отключения, но ситуацию исправили. Плюс еще пострадал остров Белов. Там всего 20 жителей, но жители поучаствовали в ликвидации, предоставили свой транспорт, чтоб оперативно доставить бригады. Спасибо, что они думают о своей территории и своих соседях и предоставили катер, чтоб электрики могли оперативно приехать.

В Писковичской волости была «интересная» ситуация. Шаровая молния в деревне Паклино разбила несколько щитов электроснабжения. Причем, очень серьезно. Давно с таким не сталкивались. Хочу сказать спасибо нашим коллегам из Россетей, которые курируют Псковский район, за оперативность. Все время были на связи, круглые сутки, постоянно приходили сообщения и по количеству отключений, и по срокам восстановления. Отчитывались постоянно.

Константин Калиниченко: Главное, что нет чиновничьего футбола, когда ведомства перебрасывают ответственность на других.

Святослав Колинко: И даже если нам люди звонят, мы не говорим: перезвоните в Россети, а сами включаемся и выясняем, почему проблема возникла. И созваниваемся, чтоб люди понимали, когда устранят аварию.

Константин Калиниченко: Если говорить про общее состояние сектора ЖКХ в Псковском районе, как оцениваете? Отлично, хорошо, удовлетворительно, неуд?

Святослав Колинко: Конечно, ни «отлично», ни «хорошо» нашему сектору ЖКХ сейчас не поставишь. Это живой организм и проблемы существуют. Что-то ближе к удовлетворительно. Неуд я бы не поставил. Услуги люди получают вовремя, и я бы не сказал, что нас есть еженедельные аварийные ситуации, которые не устраняются. Проблемы есть, мы о них знаем. Есть вопрос по горячей воде и качеству воды в нескольких населенных пунктах. Наконец-то завершается разработка проекта по станции очистки воды в деревне Родина. Проектировщики должны зайти в госэкспертизу. Ждем порядка 80 млн рублей федеральных денег и определим подрядчика, который будет строить эту станцию. В Середке тоже. А так есть точечные проблемы с водоснабжением и в Карамышево, и в Родине. Решаем их в рамках возможностей и с учетом банкротства нашего предприятия ЖКХ. Есть вопрос по горячей воде в Уграде. Вопросы известные, но, по крайней мере, люди услугу получают. Может, где-то страдает качество, но решим эти вопросы.

Константин Калиниченко: Еще одна горячая проблема — мусорная реформа. Как оцениваете работу регоператора - ООО«Экопром» и уборку мусора на территории района? Критики этой работы много было с момента старта реформы? Есть ли положительная динамика? И какие проблемы все еще актуальны?

Святослав Колинко: Сложно говорить про положительную динамику, потому что у нас есть белая и серая полоса по мусору. Где-то убирают, где то приходится подключаться, чтоб убрали мусор. Есть серьезные вопросы по содержанию кладбищ. Контейнеров не хватает, и не все кладбища может охватить наш регоператор, чтоб обеспечить уборку вовремя, но решаем этот вопрос с главами волостей, организовываем временные площадки, чтоб уже спецтехникой вывозить оттуда мусор. Особенно в малочисленных волостях, например, в Карамышевской, Середкинской, люди жалуются постоянно. На православные праздники приезжаешь — на Пасху, Троицу — вроде бы могилу убрал, а мусор остался. Постепенно проблему решаем. Кроме того, поступила региональная субсидия в размере около 1 млн рублей. Будем помогать сельским поселениям, потому что не везде там контейнерные площадки в нормативном состоянии. Где-то будем строить новые площадки, а где-то покупать новые контейнеры. Работаем и с населением, чтобы заключали договоры на вывоз мусора. С регоператором контакты более менее налажены. Да, есть проблемные моменты, но они нас слышат, приходят на совещания с главами сельских поселений. По острым моментам собираем рабочие совещания. Территориально мы расположены рядом с Псковом, поэтому периодически стихийные свалки создают для нас головную боль. Бывает, что подрядчики вывозят строительный мусор на объездную дорогу рядом или в лесочек. А вывозим его в итоге мы, и это дополнительная нагрузка на районным бюджет, бюджет волостей. Затраты получаются дороже, чем если бы человек вывез контейнер прямо на полигон.

Константин Калиниченко: В ведении Святослава Любомировича находится также сфера образования района. Близятся выпускные мероприятия. По этому поводу немало шума в последнее время. Что можно, что нельзя, кого пустят на мероприятия и что для этого необходимо? Как все будет организовано в учебных заведениях псковского района?

Святослав Колинко: У нас недавно в Моглинской школе прошел последний звонок. Мы собирали списки желающих прийти, каждый должен был сделать ПЦР-тесты на ковид. По выпускным, которые пройдут в школах и детских садах, списки тоже уже составлены. На 80% тесты у родителей тоже взяты. Мы хотим максимально обезопасить детей. Когда были последние звонки, были опасения, как проводить ЕГЭ, если у кого-то тест даст положительный результат - не придется ли закрывать на карантин целый класс? Но, слава богу, все обошлось. Грустно было в Моглинской школе на линейке. Там учится более 400 учащихся. Я у них был на линейке несколько лет назад. Когда выходит вся школа прощаться с выпускниками - это одно впечатление, а когда мы пришли на линейку в этот раз, там был только один 11-й класс и родители. Впечатления уже немного другие. Но все равно праздник был. И первоклашки были, прочитали стихи, и 10-классники высказали выпускникам пожелания. На выпускные в детских садах заявилось порядка 220 родителей, но не все прошли, а кто-то отказался. Районная поликлиника работала и в выходные: специалисты брали тесты, по необходимости выезжали. У нас сдавали тест даже жители Пскова - никому не отказывали.

Константин Калиниченко: Святослав Любомирович, помогает ли на данный момент Псковскому району якорный резидент «Моглино» - псковский завод «Титан-Полимер»?

Святослав Колинко: Да, у нас есть определенные договоренности по поводу социальной помощи району. И сейчас в рамках этих договоренностей у нас идет капитальный ремонт Тямшанского дома культуры. Там ремонтируется порядка семи помещений одновременно. Буквально два дня назад выезжали туда с главой района, проверяли качество работ. Власти района напрямую не являются заказчиками ремонтных работ на указанном объекте, их полностью оплачивает «Титан-Полимер». Но мы являемся собственником этого дома культуры, мы несем ответственность перед жителями за качество работ, которые будут проведены. ДК намерены сдать уже летом этого года. Также руководство предприятия рассматривает возможность оказания ресурсной поддержки в виде ремонта еще одному социальному объекту – ФАПу в Тямше. В настоящее время на его территории выделено два дополнительных помещения для больницы. Благодаря этому появится отдельная площадка для размещения детского, взрослого и диагностического отделений – площадка будет комплексной. Сейчас завершают разработку проекта. Надеемся, что в ближайшее время подрядчик туда зайдет и начнет работы. Наверное, он будет стоить столько же, как и проект дома культуры. Люди получат очень хорошее отремонтированное помещение. Еще одна договоренность - это футбольное поле во дворах в деревне Неелово.

Константин Калиниченко: Здорово, что у нас в регионе появляется такой социально ответственный бизнес, который не просто ставит «коробку», возводя какие-то объекты, но и оказывает помощь в таких важных делах. ФАП, стадион — это ж важнейшие вещи.

Святослав Колинко: Да, причем, они хотели бы не просто построить и отремонтировать указанные объекты, но и в будущем оказывать содействие в их содержании и ремонте.

Константин Калиниченко: Святослав Любомирович в администрации Псковского района курирует огромный спектр работ. Перейдем еще к одному. Вы курируете и вопросы транспортной доступности. Есть в Псковском районе межселенная территория — Талабские острова. Что удалось в последнее время сделать в части транспортной доступности? Я про катер.

Святослав Колинко: У нас усложнилось в последнее время законодательство в сфере перевозок, и капитаны должны были пройти дополнительное обучение. Тем более в конце августа мы получим еще новых катера большей вместимости,у них и класс другой, и должно быть еще одно обучение. Поэтому мы плотно 5 месяцев занимались обучением, чтоб люди, работающие на катерах, были квалифицированными. Нас проверяет много контролирующих органов. Мы единственные, у кого есть лицензия. 26 мая состоялся первый рейс, пока на острова ходит старый катер, ждем новых. К сожалению, подрядчик, который строил причал, оказался недобросовестным, и причал пока не сдан.

Константин Калиниченко: Это тот самый, который многим казался чересчур высоким?

Святослав Колинко: Таким же высоким он и остался. Понятно, что мы его не снесем и меньше не сделаем, но у нас проходит аукцион по приобретению понтонных причалов, и один из них будет понижающим, чтоб катер мог спокойно приставать. Поставка причалов будет к концу июня. В том числе будут поставлены причалы для частных судов. А так бизнес очень выгодный. У нас появляются новые перевозчики. Понятно, что к ним контролирующие органы тоже будут предъявлять требования с учетом изменения законодательства, но я надеюсь, что конкуренция увеличится, и услуги по перевозкам на Талабские острова станут более доступны для людей. Поток большой, и понятно, что в одиночку, без частных перевозчиков, муниципалитет с ним не справится.

Константин Калиниченко: Еще одна тема, которая касается не только Псковского района — борьба с борщевиком. Он растет, размножается. Ведется ли борьба? Как обстоит дело с финансированием этого вопроса?

Святослав Колинко: Да, проблема существует. Я бы не сказал, что он размножается на территории района в большом количестве, но есть волости, где сельское хозяйство активно не ведется или оно там в зачаточном состоянии, потому что когда-то упало и с тех пор не появился инвестор, который начал бы его развивать. Самая заросшая борщевиком у нас Торошинская волость, но в этом году совместно с волостной администрацией мы нашли собственников, и они начинают потихоньку разрабатывать несколько сотен гектар. Количество борщевика уменьшилось. Есть у нас жалобы на зарастание борщевиком земель, где ведется жилищное строительство: в Родине, Борисовичах. Работаем с застройщиками, пишем претензии. В Псковском районе тоже есть субсидии из областного бюджета с софинансированием 50 на 50. В этом году мы заключили муниципальный контракт на очистку от борщевика трех волостей: Завеличенской, Торошинской, Тямшанской и на территории Залитских островов. На острове имени Белова его практически нет, а вот на Залита кто-то когда-то привез, а, может, птицы принесли, но есть у них на северной части около гектара. Боремся, потихоньку уменьшаем количеств. В этом году тоже выезды будут. В Завеличенской и Тямшанской волостях подрядчик уже приступил к обработке. И волости тоже сами заключают договоры на этот вид работ. Надеюсь, совместно с дорожными организациями и застройщиками справимся. Главное - не останавливаться.

Константин Калиниченко: Будем надеяться, что в неравной битве с борщевиком районная администрация победит.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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