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Общество

В Госдуму внесены проекты о выплате полных сумм должниками по алиментам

31.05.2021 22:43|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов с изменениями в административное и уголовное законодательство, в соответствии с которыми неплательщики алиментов не смогут уходить от ответственности в случае перечисления ими незначительных сумм, передает РИА Новости.

По данным на 1 января 2020 года, остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей в России составлял 806,4 тысячи производств, на 1 октября 2020 года - 797,7 тысячи дел, говорится в пояснительных материалах. Поправки вносятся в статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Так, часть 1 указанной статьи, в которой говорится об ответственности за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей, предлагается дополнить - после слова «средств» - словами «в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением». Аналогичные изменения, конкретизирующие объём выплат, предусмотрены и для части 2 данной статьи, которая касается наказания совершеннолетних трудоспособных детей за неуплату денежных средств на содержание их нетрудоспособных родителей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в большинстве случаев решения судей о прекращении дел об административных правонарушениях связаны «с частичной (незначительной) уплатой должником алиментов, несоизмеримой с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов».

«В связи с этим предлагается внести изменения в статью 5.351 КоАП, которые позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей», - говорится в пояснении.

Отмечается, что «принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, и позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников».

Статью 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) предлагается дополнить аналогичным уточнением. В соответствии с ним, уголовное наказание повлечет неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей «в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением». Статья 157 предусматривает за неоднократную неуплату алиментов, в том числе, исправительные, принудительные работы или лишение свободы до одного года.

«За 2019 год по результатам 8 тысяч (за 8 месяцев 2020 года - 4,4 тысячи) доследственных проверок дознавателями ФССП России принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, в том числе в связи с осуществлением должниками нерегулярных и незначительных выплат... Кроме того, на сегодняшний день имеются случаи, когда частичная уплата должниками алиментов в меньшем размере, чем установлено исполнительным документом, также зачастую прокурорами трактуется как исполнение должниками своих алиментных обязательств», - поясняют разработчики законопроекта.

При этом в указанную статью УК РФ добавлено положение о том, что неплательщик освобождается от уголовной ответственности в случае, если он в полном объеме погасил задолженность по выплате средств «в порядке, определяемом законодательством РФ».

Теги: #алименты #Госдума #фссп
Источник: Псковская Лента Новостей
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