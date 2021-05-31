Общество

Счетная палата назвала средний размер страховой пенсии россиян в 2021 году

Средний размер страховой пенсии по старости в России на первое января этого года составил 16 789 рублей. Об этом говорится в аналитическом материале Счетной палаты.

Индексация этих выплат на тот момент составила 6,3 процента. В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом, средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, отмечается в документе.

Повышение составило 911,58 рубля или 5,7 процента по сравнению с показателями начала прошлого года, добавили в Счетной палате.

На первое января 2021 года число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты достигло порядка 2,905 миллиона человек — их число сократилось за год на 0,7 процента. При этом средний размер доплаты увеличился с 1 980,07 рубля на первое апреля 2020 года до 2 184,07 рубля на первое апреля 2021 года, пишет РИА Новости.

Счетная палата также выявила исполнение бюджета Пенсионного фонда за январь-март с дефицитом в 5,149 миллиарда рублей. Указывается, что почти по всем основным доходам объемы поступивших средств в первом квартале этого года меньше, чем в аналогичном периоде прошлого, а наибольшее снижение пришлось на поступления из федерального бюджета, страховых взносов, доходов от использования имущества и на поступления из негосударственных пенсионных фондов.

Кроме того, из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России поступило 804,144 миллиарда рублей — на 8,5 процента меньше показателя этого же периода 2020 года. Доля средств федерального бюджета в доходах ПФР снизилась до 38,5 процента с 43,5 процента в первом квартале 2020 года, заключило контрольное ведомство.