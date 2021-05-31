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Общество

Общественная палата предлагает ввести в России отцовский капитал

01.06.2021 08:34|ПсковКомментариев: 0

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести в России отцовский многодетный капитал в 639,4 тысячи рублей. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

«По итогам ежегодного послания президента правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект "Многодетная страна", включив его в национальный проект "Демография"», — говорится в письме.

Так, в новый федеральный проект общественники предлагают включить дополнительные меры поддержки многодетных семей, которые учитывали бы успешный опыт ряда регионов, в частности, Сахалинской области, где доля инвестиций на поддержку многодетных семей составляет более 40 процентов от всех инвестиций в семейную политику. Сейчас на поддержку многодетных семей направляется менее восьми процентов от всех инвестиций, однако этого, считает Рыбальченко, недостаточно.

«В рамках данной инициативы федерального проекта "Многодетная страна" предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье... Расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысяч рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка», — говорится в обращении.

Кроме того, общественники предлагают ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов.

Среди прочих инициатив — разработка и введение системы семейного налогообложения для многодетных семей как альтернативы индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц, с понижением налоговой ставки с увеличением числа детей в семье и работающих членов семьи. Семья с пятью детьми и вовсе не должна платить налогов.

Общественники также считают необходимым утроить размер родового сертификата для многодетных мам, предусмотрев дополнительные медицинские услуги, обеспечить индексацию пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров, снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка и предусмотреть государственную поддержку семейного отдыха многодетных семей до 50 процентов.

Теги: #материнский капитал #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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