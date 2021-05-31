Общество

В Госдуму внесли поправки о снятии ограничения на приоритетное зачисление в школу братьев и сестер

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о снятии ограничения на приоритетное зачисление в школу братьев и сестер. Инициативу партии поддержали в Минпросвещения. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В случае принятия документ отменяет норму, согласно которой братья и сестры для получения приоритетного права при зачислении в школу или детский сад должны иметь общее место жительства.

Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта об изменениях в закон об образовании и Семейный кодекс РФ, в котором за детьми закрепляется право преимущественного приема. Их подготовили секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова, первый замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев и член Президиума Генсовета «Единой России», сопредседатель рабочей группы партии по поддержке гражданского общества, сенатор Мария Львова-Белова.

Напомним, с предложением сохранять право преимущественного приема в детсады и школы для братьев и сестер, независимо от места их регистрации, Алена Аршинова выступила на форуме «Единой России» «Большой семейный совет» 31 мая. В нем принимали участие представители социальных НКО из разных регионов страны. Инициативу партии поддержал министр просвещения Сергей Кравцов.