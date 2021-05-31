В российских вузах планируют готовить новых специалистов в области климата

Экономистов, юристов, международников в области климата начнут готовить в российских вузах после 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специального представителя президента РФ по вопросам изменения климата Руслана Эдельгериева.
Он отметил, что в первую очередь нужны специалисты по климатической отчетности.
По словам советника, уже сейчас вузы интегрируют климатические спецкурсы в действующие курсы подготовки специалистов. «Скорее всего, в течение 2021-го, 2022-го года этот вопрос будет уже решен», — сказал Эдельгериев.
Он добавил, что специалисты в области климата необходимы для ведения бизнеса в условиях формирующегося рынка углеродных единиц и климатических проектов.