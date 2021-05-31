Общество

Более 100 лагерей будут работать летом в Псковской области

Организовать работу 117 районных лагерей планируют в Псковской области в этом году. Об этом на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Заседание комиссии прошло под председательством заместителя губернатора Василия Осипова. В связи с окончанием учебного года и предстоящими школьными каникулами основными вопросами для обсуждения стали усиление комплекса мер безопасности при перевозке организованных групп детей, в том числе к местам летнего отдыха, а также профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Андрей Ермаков рассказал, что в регионе в этом году планируют организовать работу 12 загородных лагерей, одного санаторно-оздоровительного и 104 учреждений с дневным пребыванием детей. Ожидается, что в них отдохнут более 11,5 тысяч школьников.

В настоящее время заключили договоры на перевозку порядка 10 тысяч детей в 12 загородных лагерей региона, сообщил Андрей Ермаков и отметил, что транспортировка учащихся будет проходить в соответствии с требованиями федерального законодательства. Комитет сформировал и постоянно актуализирует реестр добросовестных перевозчиков, в настоящее время в нем числится 20 позиций. Информация о реестре регулярно доводится до сведения образовательных организаций и родителей.

Перед началом перевозки сотрудники ГИБДД проведут проверку водителей и транспортных средств на соответствие требованиям безопасности.

Систематически с учащимися проводят различные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний о безопасном поведении на дороге и в транспорте. «С начала 2021 года совместно с сотрудниками ГИБДД в дошкольных образовательных учреждениях таких занятий был проведено 117, в организациях общего и дополнительного образования — свыше 280, среднего и профессионального — 14, а также более 40 бесед с родителями. Практическое применение полученных знаний закрепляется на базе Центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Пскове и Великих Луках. Летом профилактическая работа продолжится на базе лагерей», — проинформировал руководитель регионального комитета по образованию.

О дополнительной работе, которая ведется в этом направлении, рассказал врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Васильев. Он, в частности, отметил, что в регионе организуют сплошные проверки автобусов, а также ежедневный контроль эксплуатационного состояния автомобильных дорог, в том числе подъездных путей к центрам отдыха и оздоровления в муниципалитетах.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин сообщил, что в настоящее время все дороги и подъезды находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем он обратился к главам районов с просьбой оперативно сообщать в комитет в случае возникновения сложностей.

Далее участники заседания обсудили деятельность рабочих групп, посвященных решению локальных вопросов организации безопасного дорожного движения на территории муниципалитетов. Отметим, в настоящее время во всех районах, кроме Плюсского, такие группы созданы.

Завершая заседание, Василий Осипов поручил руководству районов активизировать деятельность рабочих групп, а также усилить контроль за организацией централизованных перевозок детей на территории области.