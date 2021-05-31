Общество

Жительниц Пскова приглашают в школу по управлению стрессом

«Независимый социальный женский центр» приглашает жительниц города и области принять участие в «Школе социальных компетенций». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Организаторы рассказали, что цикл из пяти тренингов направлен на развитие и укрепление гибких навыков «sоft skills», таких как:

управление стрессом,

умение эффективно выстраивать личное и деловое общение,

умение разрешать конфликты,

ставить цели и достигать их,

умение оценивать и привлекать ресурсы (внешние и внутренние),

финансовая грамотность и финансовое планирование,

самомотивация и самопрезентация,

способность к самоанализу и рефлексии,

умение управлять эмоциями,

повышение самооценки и самоуважения,

самостоятельное принятие решений,

умение учиться на ошибках,

навыки поиска работы и успешного прохождения собеседований.

При этом в центре добавили, что возраст участниц, образование, профессия и социальный статус не имеют значения, главное – это мотивация на пути к личному росту.

Тренинги будут проводить раз в неделю в группах по 8-12 человек, в «уютном помещении, в атмосфере поддержки и взаимопомощи», - отметили организаторы. Кроме того, у каждой участницы будет возможность получить индивидуальные консультации коуча и психолога.

«Если вы чувствуете, что готовы к изменениям себя и своей жизни, стремитесь к развитию, понимаете, что хотите расширять горизонты своего сознания, найти новых подруг – вам будут рады», - обратились в центре к жительницам Пскова.

Записаться в школу можно по телефону: 73-25-22 (по будням 10.00 до 17.00) или через группу «ВКонтакте».

Обучение для участниц первых четырех групп «Школы социальных компетенций» будет проходить бесплатно.