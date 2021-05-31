Жительниц Пскова приглашают в школу по управлению стрессом

«Независимый социальный женский центр» приглашает жительниц города и области принять участие в «Школе социальных компетенций». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
Организаторы рассказали, что цикл из пяти тренингов направлен на развитие и укрепление гибких навыков «sоft skills», таких как:
При этом в центре добавили, что возраст участниц, образование, профессия и социальный статус не имеют значения, главное – это мотивация на пути к личному росту.
Тренинги будут проводить раз в неделю в группах по 8-12 человек, в «уютном помещении, в атмосфере поддержки и взаимопомощи», - отметили организаторы. Кроме того, у каждой участницы будет возможность получить индивидуальные консультации коуча и психолога.
«Если вы чувствуете, что готовы к изменениям себя и своей жизни, стремитесь к развитию, понимаете, что хотите расширять горизонты своего сознания, найти новых подруг – вам будут рады», - обратились в центре к жительницам Пскова.
Записаться в школу можно по телефону: 73-25-22 (по будням 10.00 до 17.00) или через группу «ВКонтакте».
Обучение для участниц первых четырех групп «Школы социальных компетенций» будет проходить бесплатно.