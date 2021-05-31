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Общество

Псковские школьники пообещали полицейским быть прилежными

01.06.2021 12:09|ПсковКомментариев: 0

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» прошла встреча полицейских и общественников с юными псковичами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по городу Пскову.

Фото здесь и далее: Елена Иванова

Накануне международного Дня защиты детей к воспитанникам Центра социальной реабилитации несовершеннолетних областного центра семьи пришли псковские полицейские, представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову. Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города на встрече представляли его председатель Александр Гаврилов и заместитель председателя - начальник отдела по делам молодежи Владимир Журавлев.

Помощник начальника УМВД России по городу Пскову подполковник внутренней службы Алексей Ильин поблагодарил мальчиков и девочек за активное участие в конкурсе поделок «Полицейский Дядя Степа» и поздравил их с призовым третьим местом. В награду ребята получили диплом и приз - пять гимнастических ковриков.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД подполковник полиции Ирина Борисова напомнила подопечным о правилах безопасного поведения в летний период, пожелала им хорошего настроения, здоровья и прекрасных каникул.

Гости поздравили маленьких псковичей с праздником и подарили им спортивный инвентарь для интересного и плодотворного отдыха. Стражи порядка отметили, что детей также очень порадовали билеты в один из городских кинотеатров.

Воспитанники центра, в свою очередь, поблагодарили организаторов этой встречи за заботу, внимание и пообещали быть хорошими товарищами и прилежными учениками.

Теги: #дети #полиция #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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