Общество

Псковский губернатор поздравил жителей области с Днем защиты детей

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Международным днем защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области проживает более 100 тысяч детей. И этот праздничный день напоминает нам о той огромной ответственности, которую мы несем за жизнь и здоровье каждого ребенка. Наша обязанность — обеспечить комфортные условия для жизни наших детей, их обучения, отдыха, чтобы каждый ребенок мог реализовать свои таланты и возможности. Сделать все от нас зависящее, чтобы их детство было счастливым и беззаботным. Это основной приоритет в работе администрации Псковской области, значительная часть программ и национальных проектов направлена на охрану детства и материнства, заботу о воспитании и развитии подрастающего поколения», - сказал губернатор.

Но самую важную роль в жизни ребенка, продолжил он, играет любящая семья. «И в этот день отдельные слова благодарности — родителям, опекунам, бабушкам и дедушкам, которые с ранних лет обучают детей быть честными, добрыми, трудолюбивыми, дарят им всю свою заботу и внимание. Дети — самое ценное и дорогое, что есть в жизни. Это будущее России, в которое сегодня направлены все ресурсы и возможности. Искренне желаю, чтобы дети никогда не знали трагедий и бед. Пусть каждый день приносит им только радость, новые знания, впечатления и открытия. А мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы счастья в их жизни было как можно больше!» - добавил глава региона.