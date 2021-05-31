Общество

Александр Козловский организовал праздник для юных великолучан

Праздник для ребят из многодетных семей организовал в преддверии Международного дня защиты детей депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский совместно с руководством Великолукского парка культуры и отдыха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

Фото здесь и далее: Александр Воробьев

«Вы являетесь образцом для подражания, примером любви и взаимоподдержки для многих, - обратился к великолукским семьям Александр Козловский. - Благодарю вас за нелегкий труд, за воспитание детей. Желаю вам и вашим близки здоровья. С праздником!»

С пожеланиями отличного настроения и яркого праздника к великолучанам обратились также депутат городской Думы, директор гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова, заместитель начальника территориального отдела города Великие Луки регионального комитета по социальной защите Дарья Ветрова и начальник отдела семьи материнства и детства Территориального управления соцзащиты города Галина Зайцева.

Далее стартовал праздник, его открыли ростовые куклы «Динозавр» и «Крокодил». Семьи с детьми посетили мастер-класс по рисованию на воде. Кроме того, гостей парка ждали многочисленные аттракционы, катание на колесе обозрения и знакомство с обитателями динопарка. В завершение дня родители поблагодарили Александра Козловского за поддержку и внимание к их семьям.