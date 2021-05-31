Общество

Александр Котов: В счастье детей – будущее и благополучие страны

С Международным днем защиты детей поздравил жителей региона председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Он напомнил, что праздник отмечается с 1 июня с 1950 года, он был учрежден для привлечения внимания взрослых к «детским» вопросам, главный из которых – соблюдение прав и законных интересов ребенка.