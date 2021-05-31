Александр Котов: В счастье детей – будущее и благополучие страны

С Международным днем защиты детей поздравил жителей региона председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Он напомнил, что праздник отмечается с 1 июня с 1950 года, он был учрежден для привлечения внимания взрослых к «детским» вопросам, главный из которых – соблюдение прав и законных интересов ребенка.
«В России на законодательном уровне установлено, что государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. Суть этой преамбулы закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" очень проста – в счастье и здоровье наших детей заключается будущее государства, благополучие и процветание страны, а потому на обеспечение достойного уровня жизни детей должны быть направлены консолидированные усилия государства, институтов гражданского общества и семьи», - сказал Александр Котов.