Общество

«Это наши дети, и они лучшие!»: как живет сегодня Печорский детский дом

У них есть свой «аэродром», они дружат с «Зенитом» и занимают первые места по мини-футболу на северо-западе, стены для них расписывал монах Псково-Печерского монастыря отец Авель и волонтеры культуры, а в кабинете творчества каждый день их ждет любимая питомица - черепашка Маргоша. И улица, на которой они живут, называется символично: улица Свободы.

Из 61 ребенка, который сейчас живет в печорском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сирот - лишь 15, у всех остальных есть мамы, папы. Но, как говорится, было бы с чем сравнивать: сейчас эти цифры даже радуют, ведь еще лет двадцать назад сирот здесь было 170 человек. Люди более осознанно стали относиться к родительскому долгу, радуются в Центре. И погрустив о том, что было, с удовольствием и гордостью рассказывают о своем настоящем. Как сегодня живется печорским ребятам, о чем они мечтают и кто им помогает, мы узнали, приехав к ним в гости.

Фото: страница Виктора Остренко ВКонтакте

Соня и другие

«Соня, ну ты единорог у нас!» - восхищенно ахает кто-то из воспитателей, когда мы во время экскурсии по детскому дому встречаем девочку-подростка. Соня смущенно, но с явным удовольствием поправляет на голове смешной ободок с единственным розовым рогом и бежит дальше по своим делам. Совсем скоро она поедет в Евпаторию. Болела в этом году простудами раз восемь, вот и отправляют ее в санаторий - поправить здоровье.

А вообще Соня любительница поговорить и сотворить что-нибудь - в хорошем, естественно, смысле. Уже маленькой видно было, что талантливая: рисует, поет, танцует. Когда нашлась приемная семья, в детском доме не сразу дали согласие на переезд девочки, однако все вроде было нормально у претендентов: и с жильем, и с работой, и с доходами. Но прошло пять лет - и Соня вернулась в Печоры.

Милая девочка с задорным характером превращается в ершистого подростка - для того, чтобы пережить это, взрослому потребуется немало терпения. А его не хватает порой даже родным маме с папой. Недавняя история. У Лены есть только отец - мама погибла, когда ей было года три, бабушка умерла. В один прекрасный день она вернулась с уроков, а домой не попасть: папа замки на дверях поменял. Социальному педагогу он объяснил: забирайте ее, не нужна, мол, характер тяжелый. Сейчас, правда, оттаял после разговоров по душам. А то все защищался: вы не понимаете, как сложно одному воспитывать, я ей зато денег накопил на сберкнижке. Но признал: для ребенка счастье не в деньгах, а в доверии, семье.

За долгие годы работы печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, таких историй накопилось здесь не на одну книгу. Все они разные - есть счастливые, как у Регины: отучилась, получила высшее образование и работает в Санкт-Петербурге, или у многих других ребят, которые нашли себя в жизни, создали семьи. Есть и те, кто сложно привыкал к миру за стенами детдома, - в профессии растерялся, напокупал на «сиротские» накопления телевизоров для соседей по общежитию, не смог сохранить семью...

Взрослые дети

Но как бы ни сложилась судьба ребят, в Центре их не судят. Открытым текстом говорят: «Это наши дети, да, они хватили лиха, но они - лучшие!». Те, кто здесь работает, знают: столько слез, непонимания и предательства взрослых вряд ли видел кто-нибудь в обычной жизни. И знают не понаслышке: многие из здешних воспитателей и сотрудников провели свое детство в этих стенах, в те годы, когда Центр еще был школой-интернатом.

Кто с учительским образованием, кто с дипломом психолога, вернулись сюда, чтобы помогать любимому директору - Вере Николаевне Печниковой. Она шутит: «Есть нетрадиционная медицина, а у нас нетрадиционная педагогика - постоянно надо нестандартные решения искать. Мы в военно-полевых условиях живем: любые вопросы, от стирки до полетов на самолетах, - в зоне нашей ответственности».

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Отменили уроки в гимназии из-за пробных ЕГЭ - придумывай, чем толпу разновозрастных сорванцов занять. Лето началось - планируй для 60 воспитанников досуг: лагерь, соревнования, поход, экскурсии, санаторий, поездка к подопечным Бобровского психоневрологического интерната. Боится мальчишка 16 лет на самолете лететь - поговорить, успокоить, убедить. И напомнить ему, что мир велик, одними Печорами он не ограничивается. Требуется срочная операция для трех малышей из Палкинского района - у них грыжа, скорее всего, из-за того, что пока с мамой жили, не могли до нее докричаться, надорвались дети - договаривайся с медиками, вези в больницу. Да еще и мать их попробуй разыскать, чтобы разрешение дала на операцию, ведь прав родительских она пока не лишена. Как в случае с четырехлетней Машей. Привезли ее из Пскова, мать - глубоко пьющая. Девочку поместили в облбольницу, где врачи выяснили, что у ребенка глаз не видит - травма зрачка была. Еле-еле нашли родительницу - говорит, не было травмы, и все. Такая родилась. Но врачи же понимают, что это не так.

Какое чтение или математика? Здесь приходится учить детей, как пуговицу пришить, как зубы почистить, как вести себя за столом, как носки постирать, как шнурки завязать, как мясо есть (ведь многие дети попадают сюда, не зная, что такое котлеты и борщ). И, конечно же, по новой учат дружить, помогать, общаться. Делимся со школьными педагогами и родителями здешним ноу-хау: послал вас, допустим, второклассник. Такой, как Костя. Прямым текстом. В принципе, Костя, скорее всего, ничего плохого не имел в виду - просто по-другому его не научили разговаривать. Объясните ему, что существуют синонимы - он и поизощреннее что-нибудь выдаст. Что делать? Татьяна Ивановна обнимает Костю за плечо и ответствует ему ласково: «Ну, пойдем, Костя, вместе». Мальчишка теряет дар речи. Сбой программы. Занавес. Кстати, потом ни разу замечен не был.

Так и живут: педагоги на все руки. Единственное, что не в силах, перефразируя известную песню - «только папой, только мамой - не могут быть». Хотя лозунг из старого интернатовского гимна на стене по-прежнему висит: «Мы здесь не просто учимся, мы как семья живем...»

Принять таким, какой есть

Впрочем, они и не пытаются заменить собой родителей. Скорее, наоборот, одна из их основных задач - чтобы ребенок покинул Центр, найдя приемную семью. Благодаря тому, что в последние годы в нашей стране изменился подход к вопросам родительского права, выросла поддержка принимающих семей, в том числе материальная, все больше людей забирают ребят из детских домов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Доверяют детей не всем. Существует целый ряд требований к приемным родителям: согласно законодательству, они должны иметь жилье, постоянный доход, свое хозяйство, налаженный быт. Люди должны пройти курс Школы приемных родителей. Очень внимательно изучает документы опека. Ведь часто бывает, что семья недооценивает всей сложности своего решения. Очарованные собственным воодушевлением, люди часто склонны идеализировать будущую жизнь с приемным ребенком. Здесь помогает опыт временной передачи детей в семью.

«Мы не торопимся отдавать детей, - рассказывает Вера Николаевна. - Смотрим, как складываются отношения. Например, недавно семья захотела взять троих наших воспитанников в Кунью. Мы отпустили их на 10 майских дней к ним и попросили районную опеку понаблюдать за тем, как сложатся взаимоотношения. Для нас важно, чтобы дети нашли в семье свое место и не вернулся обратно. Иначе ребенок испытает страшный стресс».

Чаще всего среди приемных родителей встречаются люди с доходом выше среднего, жители Москвы и Петербурга, или деревенские жители. Все дети занесены в федеральную базу данных, так что любой гражданин РФ может у регоператора взять направление и приехать познакомиться с конкретным ребенком.

По словам заместителя директора Центра помощи детям Галины Печниковой, давно прошло то время, когда из детдома забирали в основном малышей - сейчас в приемные семьи попадают и младшеклассники, и подростки, причем братьев и сестер не разлучают. В основном в печорском Центре сейчас живут дети из Пскова и области, но недавно к ним присоединились два мальчика, имеющие статус беженцев с Украины.

Конечно, на первых порах ребенок, переданный в приемную семью, не теряет связи с печорскими воспитателями - какое-то время они наблюдают за ним, но уже со стороны, ненавязчиво. Так и говорят: если нам постепенно перестают звонить и напоминают о себе только открыткой на праздник в соцсетях - мы радуемся, ведь это значит, что ребенок влился в семью и у него все хорошо.

Самое уютное место

Несмотря на то, что Центр помощи детям в Печорах заинтересован в том, чтобы определить ребенка в семью, всегда есть дети, которые остаются здесь до совершеннолетия.

И здесь уже главная цель работы педагогов и воспитателей - подготовить детей к самостоятельной жизни. Заведующий ОДП Татьяна Шумилова перечисляет: надо помочь сформировать все бытовые навыки, научить домашним занятиям (стирка, уборка, приготовление еды), расширить кругозор, повысить интеллектуальный уровень.

Все начинается с квартир, в которых живут ребята, по 5-9 человек. В каждой есть спальня, гостиная с большой плазмой, санузел со всеми удобствами, включая стиральную машинку-автомат, комната для самоподготовки, где делают уроки, кухня с микроволновкой и чайником – можно почаевничать, отдохнуть, отметить дни рождения.

В одной квартире живут ребята разных возрастов. Это удобный, проверенный временем формат: младшим так спокойнее, а старшие чувствуют ответственность за малышей, учатся ухаживать за ними, поддерживать, помогать в учебе - так закладывается понимание ценности детства. Уют в квартире - это тоже дело рук самих ребят. У них даже уроки есть специальные, на которых им рассказывают о том, как создается красота дома: как подобрать обои, как сочетаются цвета, что необходимо для комфортного интерьера. Не просто рассказывают - тут же обучают, как сшить подушечку или салфетку в нужном стиле, как коврик собрать в технике аппликации, как смастерить необычную поделку для гостиной или кухни.

Есть в Центре помощи детям и квартира для автономного проживания. Поселиться там - особая радость для 16-17-летних воспитанников, ведь для них это возможность на целый месяц почувствовать себя самостоятельными. Ребята сами планируют свой день - учебу, досуг, сами покупают продукты и все необходимое, готовят еду (здесь есть полноценная кухня с плитой). Но прежде чем заселиться сюда, готовятся к этому важному шагу, общаясь с психологом и проходя целый ряд спецкурсов: правовые занятия с социальным педагогом, курсы по дизайну квартиры, «Хозяйка дома», «Азбука ремонта».

В первые дни после заселения глаза горят у всех, многие думают: «ну, теперь я нагуляюсь!». Но проходит неделя, другая и ребята понимают: самостоятельность - это не только масса возможностей, но еще и большая ответственность. Кураторы помогают, конечно, но времени все равно катастрофически не хватает: то уроки, то домашние хлопоты. Да и от психологической «притирки» друг к другу никуда не деться.

Тем не менее, самостоятельности всем хочется. «Мальчишки старшие знают: когда дело идет к заселению в квартиру, если у вас двойки - извините, не мечтайте, - признается Татьяна Владимировна. - Стоит сказать, что скоро месячник автономного проживания, у нас сразу успеваемость вверх идет. Зато когда ребята идут в армию, нашими детьми довольны - они и картошки начистят, и пол помоют-подметут, и кровать заправят, и отремонтируют все, что нужно».

Дом стоит, свет горит

Полученные навыки бывшие воспитанники Центра не забывают, а стоит только узнать о том, что родному дому требуется какая-то помощь, - сразу откликаются. Зайдете в актовый зал - а ведь его когда-то именно выпускники разных лет отремонтировали, а с плиткой для пола помогла «Евро-Керамика» и председатель Совета директоров предприятия Михаил Гавунас.

Был здесь подвал, а сейчас отсюда льется музыка: готовятся к очередному выступлению ребята-музыканты. Тише! Идет запись!

Репетируют и в кабинете музыки. Иван и Андрей разучивают свои партии на трубе (в Центре помощи детям есть не только вокально-инструментальный, но и духовой ансамбль, причем когда-то ребята-трубачи ездили даже на международный фестиваль в Москву и исполняли свои композиции на Красной площади).

Младшему Ивану пока сложнее: его музыкальный опыт не такой богатый, как у Андрея. Не могу не спросить у ребят, какие исполнители им нравятся больше всего. «Я Цоя слушаю, - отвечает Андрей. - Хочу научиться на гитаре его песни играть». К слову, с музыкой группы «Кино» ребята познакомились именно благодаря музыкальному педагогу.

Из музыкального класса идем дальше по этажам и переходам: комната со статусом Музея боевой славы (за годы существования школы-интерната и Центра помощи детям его подопечные помогли разыскать 126 родственников павших советских бойцов), портрет Дмитрия Карбышева (до сих пор здесь регулярно проводятся линейки в его память) и детские рисунки на стенах, кабинет рукоделия, тренажерный зал, библиотека, группа продленного дня с развивающими игрушками, гончарная мастерская, кабинет батюшки и музыкальная гостиная. Даже свой стоматологический кабинет есть.

И столовая - куда ж без нее! Полностью отремонтированная за счет средств Президентского фонда, оборудованная по последнему слову технику и, естественно, со знакомыми запахами, которые не спутаешь ни с чем. Меню недавно переработали, учтя пожелания воспитанников: добавили пельмени и блины. Не «столовские» оладушки, а настоящие, пышные блины в дырочку. В список пожеланий попала и жареная картошка, но ее, к сожалению, детским общепитам готовить не рекомендуют санитарные службы. Но если очень хочется, то нажарить картошки просят тех, кто живет в автономной квартире. И устраивают потом званый ужин.

Все пространства и кабинеты, которые мы прошли, ежедневно наполняют детские голоса. Подъем общий - в 7.30, затем завтрак. С утра расходятся по кружкам и группам малыши и те, кто учится во вторую смену. После обеда приходит очередь тех, кто уже отучился в школе. День каждого ребенка расписан чуть ли не по минутам, для каждого разработана индивидуальная циклограмма, на которой видны все активности. Семиклассник Витя, например, точно знает всю свою допнагрузку: во вторник у него с утра хореография, потом футбол, а в пятницу, допустим, сольное пение и умелые руки. В субботу - керамика.

В 17.00 у всех детей - самоподготовка. Уроки готовят. Малыши в это время занимаются с воспитателем. В 19.00 - ужин. Вечером возвращается инструктор по физкультуре - можно снова позаниматься или в футбол погонять. А можно книжку почитать или в телефоне посидеть. В 20.45 малыши готовятся ко сну: постель расстилают, умываются, слушают или смотрят сказку. У старших ребят в учебное время отбой в 22.00, но летом режим смягчается: если по телевизору фильм интересный показывают, то можно и до 23.00 не спать.

Главное малышам не мешать. Здесь, как в любом хорошем общежитии, с первых месяцев прививается понимание: свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Неслучайно на недавнем общем голосовании за эскиз флага Центра помощи детям, победило сердце, составленное из разноцветных ладошек. Живописное выражение простой мысли: нас много, все мы разные, но «Мы вместе»!

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За разговорами, новыми знакомствами и эмоциями не замечаешь, как проходит время. Пора возвращаться в Псков, а кажется, что не отпускает отсюда что-то. И мы продолжаем - об успехах, планах, судьбах. О том, что ребятам нужна площадка для мини-футбола, волейбола и баскетбола. О девятикласснике Витьке, который корки под подушку прятал, потому что дома недоедал. О тяжелых 90-х и о том, что сейчас иначе, помогают многие, спасибо им за это, - администрация области и района, Детский фонд, петербургский фонд «Апрель», местные предприниматели, «Евро-Керамика» та же. О Юрке, который собирался пешком на первое свидание идти в Майский. О Мишане, который мечтает быть футболистом...

Заглядывает в кабинет Веры Николаевны девчушка лет 14. Глаза бойкие, бежит прямиком к столу директора, рубит по словам: «Вера Николаевна! Мне надо. Бумаги. Для медосмотра». А сама - в носках. Тапки по пути посеяла где-то. «А что ты босиком-то, Насть?» - спрашивает Галина Александровна. «Да я же бегом, по-быстрому! Ну, дома же!»

Елена Никитина