Общество

Обновленный сквер открылся в Порхове

Депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев принял участие в открытии обновленного сквера между зданием администрации Порховского района и Центром детского творчества в городе Порхове. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Фото: страница Геннадия Григорьева в фейсбуке

Реализация проекта по благоустройству городского сквера началась 1 июня 2019 года. Спустя два года он предстал перед горожанами в обновленном виде.

В открытии сквера приняли участие глава Порховского района Юрий Семенов, руководитель консульства Латвийской республики госпожа Эвия Думпе, начальник отдела международного и межрегионального сотрудничества областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Наталья Голева и представитель программы «Россия - Латвия» в Пскове Наталья Алексеева, пишет районная газета «Порховский вестник». Председатель муниципалитета Гулбене, как ведущий партнер проекта, принял участие в мероприятии онлайн. Было сказано много слов благодарности всем участникам двустороннего проекта, от администрации города координаторам и подрядчикам проекта вручены благодарственные письма.

Фото: группа «Редакция газеты "Порховский вестник"» «ВКонтакте»

«Наверное, большинство порховичей уже смогли оценить красоту благоустроенного сквера – пешеходные дорожки, скамейки, фонари, топиарные фигуры. В прошлом году здесь была установлена кованая карета, - напомнил депутат Геннадий Григорьев. - Идея ее установки принадлежала бывшему главе Порховского района Виктору Степанову. Он очень хотел, чтобы в нашем городе появилось еще одно красивое место, арт-объект, как это модно сейчас говорить, где порховичи и гости города смогли бы хорошо проводить время, отдыхать, делать красивые фото. С этой же целью Виктор Николаевич добивался участия нашего района в проекте "Парки без границ" в рамках программы приграничного "Россия-Латвия"».

На фото: экс-глава Порховского района Виктор Степанов

Геннадий Григорьев подчеркнул, что своим личным участием и неравнодушием бывший глава Порховского района сделал все, чтобы муниципалитет вошел в проект и получил средства на благоустройство городского сквера, и ему это удалось.

«Спасибо всем, кто продолжил дело Виктора Степанова, кто подхватил его идеи и инициативы! Городской сквер уже стал любимым местом прогулок и отдыха для порховичей, в нем с удовольствием фотографируются и дети, и взрослые. Мне приятно слышать отзывы о красоте этого места от приезжающих к нам на лето дачников, туристов. Фотографии нашего обновленного сквера разлетаются по интернету, а значит, Порхов приобретает популярность, о нем становится известно далеко за пределами области, и это не может не радовать, - подчеркнул Геннадий Григорьев. - Город расцветает, и наша общая задача – хранить его красоту, относиться к нему бережно, и к нашему обновленному скверу в том числе. Будем беречь то, что сделано с такой любовью и заботой о Порхове и порховичах».