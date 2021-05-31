Общество

Псковичей призвали беречь детей от нежелательного влияния интернета

Псковских родителей призвали беречь детей от влияния нежелательного контента в интернете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

В ведомстве отметили, что сегодня все аспекты жизни связаны с внедрением современных информационных технологий: это и возможность обмениваться сообщениями, находясь на большом расстоянии, и получать информацию из различных источников.

Согласно мнению экспертов, дети пользуются этими возможностями ничуть не меньше взрослых, а часто – знают даже больше, чем их родители. Они мгновенно впитывают все, что их окружает, приобретая таким образом собственный опыт. Вчера были игры со сверстниками во дворе, разбитые коленки, а сегодня – дети черпают информацию из интернета, общаясь виртуально.

«Мы на собственном примере показываем им с малых лет, как искать информацию в сети и «сидеть» в гаджетах. Сначала – это безобидные мультфильмы и полезные развивающие игры, а, в конце концов, мы сами не замечаем, как дети втянулись и уже практически не вылезают из виртуального мира, посвящая каждую свободную секунду проверке ленты в личном аккаунте, просмотру видеороликов не всегда положительной направленности и общению, в том числе с незнакомыми людьми», - рассказали в ведомстве.

В этом видеоролике эксперты рассказали о теме онлайн-безопасности детей.