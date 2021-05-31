Общество

Игорь Иванов призвал вспомнить о «праве на детство»

С Международным днем защиты детей поздравил жителей региона председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Он отметил, что дети всегда были и остаются самой уязвимой и незащищенной категорией граждан. В современном мире особенно хочется оградить детство от всего разрушающего: от равнодушия и жестокости, от ненужной информации и раннего взросления, от войн и тяжелых болезней, заметил Игорь Иванов.

«Сегодня, в День защиты детей, давайте вспомним об этом "праве на детство". Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным. Пусть каждый ребенок чувствует себя защищенным, нужным, любимым и безгранично счастливым!», – пожелал председатель областного совета профсоюзов.