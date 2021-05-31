Кто первый встал, того и тапки: Константин Болотин о благоустройстве дворов

Проявлять активную позицию в вопросах участия домов и дворов в программе формирования комфортной городской среды призвал жителей Пскова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №11, директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.
По его словам, депутаты по одномандатным округам пытаются работать со всеми. При этом он призвал тех жителей города, которые не могут или не хотят активно участвовать в жизни своего двора и района, делегировать эти полномочия другому представителю.
«Ругать людей нельзя, они живут ради своих детей, себя, родителей. Не каждый так воспитан, не каждый может проявлять активность, но, если в доме есть активные люди, дайте им полномочия, выберите старосту дома, подержите голосом и не мешайте», - предложил он.