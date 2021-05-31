Общество

Кто первый встал, того и тапки: Константин Болотин о благоустройстве дворов

Проявлять активную позицию в вопросах участия домов и дворов в программе формирования комфортной городской среды призвал жителей Пскова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №11, директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

«Тут, кто первый встал, того и тапки, кто сказал, что он нуждается, тот и получает, а кто готов только возмущаться на кухне и ругать власть, но не готов информационно донести свою идею, подписать протокол, тот получает меньше и продолжает ругать власть. Это наши сегодняшние реалии», - сказал Константин Болотин.

По его словам, депутаты по одномандатным округам пытаются работать со всеми. При этом он призвал тех жителей города, которые не могут или не хотят активно участвовать в жизни своего двора и района, делегировать эти полномочия другому представителю.

«Ругать людей нельзя, они живут ради своих детей, себя, родителей. Не каждый так воспитан, не каждый может проявлять активность, но, если в доме есть активные люди, дайте им полномочия, выберите старосту дома, подержите голосом и не мешайте», - предложил он.