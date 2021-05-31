Общество

Псковский губернатор заявил о возможности поэтапного снятия ограничений по коронавирусу

В Псковской области свободно около 30% коронавирусного коечного фонда. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил 1 июня на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Михаил Ведерников.

«Эпидситуация остается непростой, хотя динамика распространения незначительно снижается, на 10-20%, либо остается на прежнем уровне. Все негативные факторы мы уже разбирали: второй год конец мая — начало июня - непростое время для нашего региона. Вместе с тем за год произошли качественные изменения. У нас около 30% коронавирусного коечного фонда свободно, и с текущей ситуацией система справляется в штатном режиме в силу ряда причин. В том числе за год появилось много людей с антителами, причем и переболевшие, и те, кто вакцинировался», - сказал глава региона.

Также губернатор отметил важность того, что многие псковичи научились соблюдать требования Роспотребнадзора и ответственно относятся к противовирусной безопасности. Поэтому, по его словам, работают точки общепита, проходят выпускные без негативных последствий. «Я уже говорил, что многое можно открыть, если соблюдать требования. Сегодня появились возможности дальше двигаться в сторону поэтапного снятия ограничений. Этот процесс займет время. Открывать все сразу легкомысленно, но у нас есть опыт безболезненного выхода из ограничений», - заметил Михаил Ведерников.