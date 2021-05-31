Псковский губернатор заявил о возможности поэтапного снятия ограничений по коронавирусу

В Псковской области свободно около 30% коронавирусного коечного фонда. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил 1 июня на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Михаил Ведерников.
Также губернатор отметил важность того, что многие псковичи научились соблюдать требования Роспотребнадзора и ответственно относятся к противовирусной безопасности. Поэтому, по его словам, работают точки общепита, проходят выпускные без негативных последствий. «Я уже говорил, что многое можно открыть, если соблюдать требования. Сегодня появились возможности дальше двигаться в сторону поэтапного снятия ограничений. Этот процесс займет время. Открывать все сразу легкомысленно, но у нас есть опыт безболезненного выхода из ограничений», - заметил Михаил Ведерников.