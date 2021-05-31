Общество

В Псковской области могут разрешить проводить свадьбы без согласования с Роспотребнадзором

Разрешить в Псковской области проведение мероприятий, в том числе свадеб, где численность гостей не превышает 30 человек, без бумажной волокиты и согласования с Роспотребнадзором предложил губернатор Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сказал 1 июня на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Псковской области.

В рамках оперштаба глава региона предложил обсудить несколько основных позиций, по которым приходят наибольшее число обращение граждан. «Первое - проведение небольших мероприятий до 30 человек без бумажной волокиты, включая возможность участия родственников тех, кто бракосочетается. Думаю, это число можно тоже ограничить до 30 человек, если это не банкет и не дискотека, где люди физически не могут соблюдать меры предосторожности», - отметил губернатор.

«Думаю, эти мероприятия можно проводить без согласования с Роспотребнадзором. Маски, термометрия, социальная дистанция — все это люди научились делать самостоятельно. Рассчитываю на сознательность», - добавил он.

Также Михаил Ведерников предложил рассмотреть опыт других регионов, где помещение, в котором проходят мероприятия, может быть заполнено более чем на 50%, если рассадка идет без разделения семей и компаний друг от друга. Также, по мнению губернатора, надо более ясно прописать требования к концертам, закрепить требования за организаторами и площадками, где они проводятся. «Пока мероприятия должны идти исключительно с сидячими местами и с соблюдением социальной дистанции — как в театре и филармонии. История с Ледовым дворцом не должна повториться», - заявил губернатор.

Кроме того, он предложил скорректировать численность экскурсионных групп в помещения. «Логика прозрачна. Нередко сами по себе автобусы вмещают больше туристов, чем их может заходить в музей. Думаю, нет смысла отделять несколько человек от группы», - добавил губернатор.