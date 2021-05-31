Общество

Роспотребнадзор поддержал увеличение заполняемости залов во время концертов в Псковской области

Руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области поддержал предложенные губернатором Михаилом Ведерниковым очередные послабления коронавирусных ограничений. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свою позицию он обозначил 1 июня на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Иммунная прослойка по Псковской области составляет всего 25%, и этого недостаточно. Считаю, что санитарно-эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области не позволяет идти на снятие ограничений и запретов. В то же время я считаю возможным скорректировать некоторые ограничения», - отметил Александр Нестерук.

Так, например, он согласился с предложением Михаила Ведерникова разрешить более чем 50-процентное заполнение залов во время концертов в случае компактного размещения семей и организованных групп.

Кроме того, главный санитарный врач региона тоже допускает, что можно «установить объем экскурсионных групп не в цифрах, а в зависимости от возможности соблюдения социальной дистанции на том или ином объекте — все они разные».

Своевременным он также счел и предложение Михаила Ведерникова о двух выходных для тех, кто делает себе прививку от коронавируса. По мнению Александра Нестерука, такая мера должна активизировать темпы вакцинации.

Наряду с этим он напомнил, что в регионе все еще запрещено проведение банкетов, корпоративов, поминок и дискотек.