Роспотребнадзор поддержал увеличение заполняемости залов во время концертов в Псковской области

Руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области поддержал предложенные губернатором Михаилом Ведерниковым очередные послабления коронавирусных ограничений. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свою позицию он обозначил 1 июня на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Так, например, он согласился с предложением Михаила Ведерникова разрешить более чем 50-процентное заполнение залов во время концертов в случае компактного размещения семей и организованных групп.
Кроме того, главный санитарный врач региона тоже допускает, что можно «установить объем экскурсионных групп не в цифрах, а в зависимости от возможности соблюдения социальной дистанции на том или ином объекте — все они разные».
Своевременным он также счел и предложение Михаила Ведерникова о двух выходных для тех, кто делает себе прививку от коронавируса. По мнению Александра Нестерука, такая мера должна активизировать темпы вакцинации.
Наряду с этим он напомнил, что в регионе все еще запрещено проведение банкетов, корпоративов, поминок и дискотек.