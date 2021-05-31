Общество

Где находится Псковская область?

Псковская область сформирована в августе 1944 года, а в современных границах - в 1957 году. Однако, где именно пролегают эти границы - тайна даже для кадастрового ведомства. «Новгородская область спорит с Псковской из-за границ территорий». Заголовки, облетевшие в мае новгородские СМИ, больше приличествуют средневековым летописям, чем современным отношениям регионов внутри одной страны. А вот поди ж ты. Из-за чего спор, как существует «ничья» окраина и что с границей между Псковской областью и другими соседями - максимально масштабируем карту.

Ушли в лес

Источник информации о «споре» - управление Росреестра по Новгородской области. «По информации территориального управления Росреестра, работы по установлению межрегиональной границы с Псковской областью застряли на показателе 94%, - пишут «Новгородские ведомости». - Камнем преткновения стало урочище Оклюжье. «Яндекс» сообщает, что урочище находится на территории Псковщины, а документы, хранящиеся в государственном фонде данных территориального Росреестра, относят это место к Новгородской области. Уточненные границы позволяют разграничить зону ответственности субъектов РФ за состояние автомагистралей, лесных и сельхозугодий, охрану памятников, благоустройство территории, привлечение инвесторов, развитие туризма. И пока, как сообщили в областном Управлении Росреестра, властям двух регионов не удалось прийти к соглашению по поводу Оклюжья».

С псковской стороны ближе всего к Оклюжью (ударение на первый слог) городское поселение Заплюсье. Там урочище называют глушью и почти анклавом, вдающимся клином в новгородские земли.

«В советское время не особо считались, псковская там территория или новгородская, - говорит заместитель главы администрации поселения Нина Бойкова. - Давно-давно это были земли сельхозназначения нашего колхоза «Прожектор». Они заросли и теперь входят в новгородский гослесхоз. Его граница доходит до границы нашего поселения. На карте землеустройства 2001 года Оклюжье в нашу территорию не входит. Как так получилось? Почему так границы сделали? Не знаю. Вроде, была псковская земля, а теперь новгородская».

Территория с неясной принадлежностью.

В постсоветское время на бывших колхозных землях начало работу фермерское хозяйство. Нина Бойкова единственный раз была в Оклюжье в 1999-м году во время его посещения. Уже тогда проехать смогли только на УАЗике. Запомнилось, что места красивые, над округой возвышается сопочка. За эту-то сопочку в Великую Отечественную развернулись жестокие бои. До войны здесь были своя школа, стояла церковь, работал собственный колхоз. Немцы собирались сжечь жителей, но те вовремя ушли в лес. Однако деревня все равно была разрушена в ходе боев. Сохранились воспоминания, что немцев с господствующей высоты выкуривали с помощью авиации.

В Оклюжье находится братское захоронение. В Заплюсье на него составили паспорт: 44 бойца 2-го партизанского полка 5-ой партизанской Ленинградской бригады. В советские годы в этих местах шли торфоразработки, и для поддержания порядка на мемориале добирались по узкоколейке. В 90-е годы она была разобрана.

«Попасть туда проблематично, - продолжает Нина Бойкова. - От Заплюсья пять километров по грунтовке можно проехать до деревни Замошье. Дальше семь километров пешком по лесной дороге. В этом году хотели проехать, поспрашивали у охотников, сказали, только пешком. Не дойдем, нас потом самих искать по болотам будут. Позапрошлый год была весна сухая, местные пробрались на своих квадроциклах. Нынче даже они не смогли. Бобры сделали запруды на ручьях, все разлилось. Не подобраться. Да и цемент на себе не понесешь. С новгородской стороны рядом находится деревня Людятино, там дорога посуше - была давно, что сейчас, сказать не могу».

В 2012 году еще Запольская волость (вошедшая позже в состав Заплюсья) поставила на захоронении гранитные плиты с именами погибших. Ремонта требует советский памятник. Даже если в Заплюсье удастся найти подходящую технику и проехать, финансированию работ мешает неопределенный статус Оклюжья.

Фото сделано в 2014 году. Самым любопытным рекомендуют пробираться в урочище через новгородское Людятино.

Раз в составе поселения урочища нет, то и деньги из местного бюджета тратить на него нельзя. Несколько лет назад из казны Заплюсья так уже отремонтировали захоронение, которое оказалось на территории соседнего Струго-Красненского района. Прокуратура на нарушение среагировала мгновенно. Так что паспорт мемориала в Оклюжье хранится в Заплюсье, но на балансе братская могила не числится. В поселении ее готовы оформить сразу, как будут готовы бумаги на более высоком уровне.

Удивительно, но в Оклюжье сейчас живут два человека. Живут без света и мобильной связи, пешком приходят к автолавке в Замошье. Понять, чье Оклюжье помогла бы их прописка. Но оба они зарегистрированы в Заплюсье.

Привет, сосед

Итак, в новгородском Росреестре есть некоторые документы, согласно которым можно сказать, что в теории Оклюжье ближе к берегам Волхова, чем к берегам Великой. Лесным фондом в окрестностях Оклюжья управляют с новгородской стороны, да и дороги оттуда получше. Но в колхозные времена землю обрабатывали работники хозяйства из Плюсского района, то есть в советские годы ни у кого не было сомнений в принадлежности пятачка. Современные два жителя урочища хоть и не имеют там прописки, но в автолавку ходят на псковскую сторону. «Понятно, что ничего не понятно».

А что там в псковском Росреестре? Тоже все непросто.

В управлении Росреестра по Псковской области нам сообщили, что между регионами подписано соглашение об уточнении положения границы:

«По заказу комитета по управлению государственным имуществом Псковской области осуществляются кадастровые работы по координатному описанию прохождения границы между субъектами РФ, а именно Псковской и Новгородской областями. Землеустроительная документация по описанию местоположения границы между вышеуказанными субъектами РФ (для проведения государственной экспертизы) в управление не поступала».

То есть Росреестр только зафиксирует положение дел после проведения кадастровых работ. А проводят их по заказу именно псковской стороны.

Еще любопытнее данные пришли от заказчика этих работ - КУГИ. Там рассказали, что соответствующий контракт с исполнителем был заключен как раз в мае, срок исполнения поставлен до конца года. Очевидно, тут и кроется разгадка медийной активности новгородцев. Те решили напомнить о себе и своих интересах.

Не менее интересны данные о границах Псковской области еще с тремя субъектами. Точная граница известна только с Ленинградской областью, сведения о ней уже содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Границу со Смоленской областью уточняет тамошний департамент по внутренней политике. Такая же работа организована управлением архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области.

Чем бы не закончилось уточнение границ между Псковской и Новгородской областями, мы уже давно не в Средних веках, и живем в одном государстве. Времена рвать на себе волосы с криками «Ни пяди родной земли!» давно прошли. Не чужие все-таки люди с новгородцами. Кому Оклюжье родное, не столь важно. Куда значимее появление там электричества, связи, прокладка дороги и ремонт мемориала. Раз без точных координат этого сделать невозможно - что ж, подождем конца года.

Юлия Магера