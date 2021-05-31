Общество

Михаил Ведерников поздравил авиационный полк с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил личный состав авиационного полка с 77-летием со дня основания и 90-летием военно-транспортной авиации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Торжественное построение личного состава 334-го военно-транспортного авиационного Берлинского Краснознаменного полка по случаю 77-й годовщины со дня основания части и 90-летия со дня образования военно-транспортной авиации состоялось во вторник, 1 июня, на аэродроме в Крестах. В праздничном мероприятии приняли участие представители региональной и муниципальной властей, ветераны, семьи военнослужащих, представители патриотических клубов.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова летчиков поздравил руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев, который зачитал приветственный адрес.

«334-й военно-транспортный авиационный полк имеет славную и богатую историю. Его личный состав участвовал во многих боевых действиях во время Великой Отечественной войны, а также спецоперациях в стране и за рубежом и продолжает нести службу в наши дни, отстаивая независимость России и неприкосновенность ее небесных рубежей. Благодаря упорному повседневному труду военных летчиков 334-й военно-транспортный авиационный полк эффективно выполняет все поставленные задачи. Сегодня он является одним из передовых в военно-воздушных силах России, имеет высокую боевую готовность, современные самолеты и высококвалифицированный летный состав», — отметил в поздравительном адресе Михаил Ведерников.

Особые слова благодарности он выразил ветеранам, чьи опыт, знания, мастерство и отвага служат примером для новых поколений авиаторов. «Но самое главное — они передают молодым летчикам память о славной истории полка, о тех, кто служил и воевал в нем. Так, заслуженный военный летчик Павел Югер в годы войны доставил одно из знамен Великой Победы из Берлина в Москву, а в 60-е годы стал командиром нашего военно-транспортного полка. Он с честью похоронен на Псковской земле», - сказал и пожелал личному составу и ветеранам авиационного полка крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и чтобы дома их всегда ждали любимые и близкие.

В ходе торжественного мероприятия личному составу 334-го полка вручили почетную грамоту губернатора Псковской области. Отдельных военнослужащих отметили благодарственными письмами администрации региона.

Командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин, обращаясь к личному составу 334-го полка, подчеркнул, что ВДВ и транспортная авиация — одна семья. «Мы, десантники, знаем, что у нас есть военный брат. Никто, кроме нас, нигде – без вас», — отметил он и пожелал военнослужащим здоровья и выполнения всех поставленных задач с той же легкостью и храбростью, которые присущи летчикам.

В этот день с поздравлениями к личному составу воинской части обратился также командир 334-го авиационного Берлинского краснознаменного военно-транспортного полка полковник Владимир Кожемяко. Он заметил, что на плацу собралась лишь небольшая часть личного состава — многие находятся на исполнении важных государственных задач. Владимир Кожемяко поблагодарил всех за добросовестную службу и пожелал сослуживцам, чтобы количество взлетов всегда равнялось количеству посадок.

По завершении мероприятия на аэродроме прошел традиционный праздник, во время которого семьи военнослужащих могли побывать в самолете ИЛ-76 и ознакомиться с его техническими характеристиками. Мероприятие прошло с ограниченным количеством гостей и строгим соблюдением противовирусных мер.