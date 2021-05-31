Общество

Предложенные Михаилом Ведерниковым «ковидные» послабления вступят в силу со 2 июня

Со 2 июня в Псковской области вступят в силу новые изменения в указ губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением COVID-19. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о сути планирующихся изменений говорилось на сегодняшнем заседании регионального оперштаба.

В частности, по предложению губернатора Михаила Ведерникова планируется обязать руководителей областных и муниципальных органов власти, а также подведомственных им организаций предоставлять своим сотрудникам, проходящих вакцинацию, дополнительные два дня отдыха — в день вакцинации и на следующий день — с сохранением зарплаты. Это касается всех компонентов вакцины. Иным предприятиям рекомендуется поступать так же.

В кинотеатрах, театрах, филармонии и иных концертных учреждений допустимо увеличение числа зрителей от 50 до 70% за счет компактного нахождения членов семей и лиц, проживающих и работающих вместе.

Устанавливаются дополнительные требования при проведении концертов — просмотр разрешается исключительно на сидячих местах. Не должно допускаться функционирование танцполов. В противном случае организатор обязан прекратить концерт. При этом сохраняется запрет на проведение концертов в заведениях общепита.

Также планируется разрешить проведение массовых мероприятий с численностью не более 30 человек без согласования с Роспотребнадзором при условии проведения термометрии, соблюдения масочного режима и недопущении внутрь людей с температурой. При этом сохраняется запрет на дискотеки, банкеты, корпоративы, поминки и иные мероприятия, а также на проведение мероприятий в детских досуговых центрах.

Ряд изменений коснется и численности экскурсионных групп.

Данные изменения планируется внести в указ со 2 июня.